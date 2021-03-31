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Брітні Спірс вперше прокоментувала документалку про себе: Я плакала два тижні

Сьогодні, 11:26

Артистка також пояснила, навіщо публікує відео зі своїми танцями

Співачка Брітні Спірс, яка попросила суд назавжди заборонити батькові розпоряджатися її життям, вперше прокоментувала вихід документального фільму про себе. Своїми емоціями артистка поділилася в Instagram.

Брітні зазначила, що її життя завжди було під прицілом камер і не залишалося без надмірної уваги преси і громадськості. Від цього артистка продовжує страждати і досі.

"Моє життя завжди було предметом спекуляцій, на мене дивилися і судили постійно! Все життя я була під наглядом публіки. Потрібно багато сил, щоб довіряти всесвіту з моєї вразливістю, тому що мене завжди засуджували і ображали, особливо ЗМІ. Це продовжується до цього дня", – почала Брітні.

Britney Spears (@britneyspears)

Спірс зазначила, що документальний фільм про її життя, знятий виданням The New York Times, вона не дивилася, а бачила лише фрагменти. Артистці дуже не сподобалося, як журналісти висвітлили деякі події з її життя.

"Я не дивився документальний фільм, але, судячи з того, що я бачила, мене збентежило те, в якому світі виставили мене і моє життя. Я плакала два тижні, я досі іноді плачу. Роблю все, щоб зберегти радість, любов і щастя в собі", – написала співачка.

Брітні Спірс
Брітні Спірс
Фото: instagram.com/britneyspears

Вона також розповіла, навіщо публікує відео з танцями, які багато хто з її шанувальників вважає дивними.

"Танці приносять мені радість кожного дня! Я тут не для того, щоб бути ідеальною, адже досконалість – це нудно. Я тут, щоб ділитися добротою", – заявила артистка.

Нагадаємо, в 2008 році, коли Брітні Спірс лежала в психіатричній лікарні після нервового зриву, її опікунами призначили батька Джеймі Спірса і адвоката Ендрю Уоллета. Фанати співачки впевнені, що її сім'я насильно утримує Брітні під контролем, а та подає таємні знаки через пости в Instagram.

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