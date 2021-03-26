Брітні Спірс просить суд назавжди заборонити батькові розпоряджатися її життям

Співачка наполягає на тому, щоб опікуном стала її помічниця

Брітні Спірс все ще залежить від свого батька, який розпоряджається її фінансами, особистим життям і навіть позбавив її опікунства над дітьми. Напередодні адвокат співачки подав клопотання до суду – Брітні хоче, щоб її опікуном стала Джоді Монтгомері, пише ВВС.

39-річна Спірс знаходиться під опікою свого тата Джеймі Спірса з 2008 року. Чоловік цілих 11 років відповідав за усі її фінансові та особисті справи, але у вересні 2019 року тимчасово пішов з посади опікуна за станом здоров'я. Тоді Спірса замінила Джоді Монтгомері.

Джеймі и Брітні Спирс Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

Відомо, що Джоді Монтгомері має право наймати для Брітні Спірс охорону, контролювати, хто може її відвідувати, а також повний доступ до її медичної документації.

Тепер співачка просить, щоб Монтгомері залишалася її постійним представником. Разом із адвокатом зірка подала документи в суд, в яких попросила про відставку Джеймі Спірса.

За інформацією ЗМІ, Джоді Монтгомері разом з чоловіком володіє довірчою фірмою в Південній Каліфорнії, яка пропонує послуги з управління бізнесом, вирішення сімейних питань, захисту прав інтелектуальної власності, управління нерухомістю тощо.

Нагадаємо, що в 2008 році, коли Брітні Спірс лежала в психіатричній лікарні після нервового зриву, її опікунами призначили батька Джеймі Спірса і адвоката Ендрю Уоллета. Фанати співачки впевнені, що її сім'я насильно утримує Брітні під контролем, а та подає таємні знаки через пости в Instagram .

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