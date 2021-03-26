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Брітні Спірс просить суд назавжди заборонити батькові розпоряджатися її життям

Сьогодні, 10:09

Співачка наполягає на тому, щоб опікуном стала її помічниця

Брітні Спірс все ще залежить від свого батька, який розпоряджається її фінансами, особистим життям і навіть позбавив її опікунства над дітьми. Напередодні адвокат співачки подав клопотання до суду – Брітні хоче, щоб її опікуном стала Джоді Монтгомері, пише ВВС.

39-річна Спірс знаходиться під опікою свого тата Джеймі Спірса з 2008 року. Чоловік цілих 11 років відповідав за усі її фінансові та особисті справи, але у вересні 2019 року тимчасово пішов з посади опікуна за станом здоров'я. Тоді Спірса замінила Джоді Монтгомері.

Джеймі и Брітні Спирс
Джеймі и Брітні Спирс
Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

Відомо, що Джоді Монтгомері має право наймати для Брітні Спірс охорону, контролювати, хто може її відвідувати, а також повний доступ до її медичної документації.

Тепер співачка просить, щоб Монтгомері залишалася її постійним представником. Разом із адвокатом зірка подала документи в суд, в яких попросила про відставку Джеймі Спірса.

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За інформацією ЗМІ, Джоді Монтгомері разом з чоловіком володіє довірчою фірмою в Південній Каліфорнії, яка пропонує послуги з управління бізнесом, вирішення сімейних питань, захисту прав інтелектуальної власності, управління нерухомістю тощо.

Нагадаємо, що в 2008 році, коли Брітні Спірс лежала в психіатричній лікарні після нервового зриву, її опікунами призначили батька Джеймі Спірса і адвоката Ендрю Уоллета. Фанати співачки впевнені, що її сім'я насильно утримує Брітні під контролем, а та подає таємні знаки через пости в Instagram .

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