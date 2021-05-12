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Квартира Боржемскої та Узелкова дісталася його мамі – фітнес-тренерка пояснила чому

Сьогодні, 17:47

Зоіркова фітнес-тренерка Марина Боржемская в програмі "Зірковий шлях", яку ведуть Даніель Салем і Альона Вінницька на телеканалі "Україна", розповіла, як діти переживають щодо її особистого життя

Марина Боржемсmка з дітьми
Марина Боржемсmка з дітьми
Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Минулої весни між Мариною і її ексчоловіком В'ячеславом Узелковим розгорівся новий скандал. Тепер діти, яких Марина виховує від шлюбу з ним, навіть дають їй поради.

"Олівія каже: "Іди десь походи, сходи пообідай сама, десь сходи на побачення, давай я тебе одягну гарно". А Роберт взагалі каже: "Мамо, ну буде людина поряд з тобою – я буду спокійний. І ми його приймемо, і для нас це буде нормально, якщо він з’явиться. Тому що жінка не має бути сама", – говорить Марина Боржемська.

Марина зізнається, їхню спільну квартиру на прохання Узелкова вже переоформили на його матір.

"Навіть нотаріус сказав: "Я ще не бачила, щоб людина йшла на таку справу з таким настроєм. Ти ж вся світишся". Я кажу, що так, тому що мабуть я віддаю те, що я маю віддати. Бо найбільш цінне в мене вже є, це діти", – говорить на телеканалі "Україна" Марина.

Жінка чи не вперше відверто зізнається: її серце відкрите для нових стосунків. Головне, щоб чоловік цінував її особистий простір та свободу. За що вона готова віддячити йому взаємністю.

"Хочеться, щоб навіть разом, коли ми знаходимось, щоб нам не було тісно. Щоб так само цей простір відчувався між нами. Тобто цілісні люди, яким комфортно і добре, вони дорослі, і в них є своє життя, яке вони прожили, і вони це життя поважають", – поділилася фітнес-тренерка.

Дивіться новий сезон "Зірковий шлях" о 9:00 в ефірі телеканалу "Україна".

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