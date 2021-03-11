Вагітна сестра Кейт Міддлтон покаталася на самокаті із сином: фото

Піппу Міддлтон помітили в Лондоні

Поки всі обговорюють скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі, інші члени королівської сім'ї та їхні родичі продовжують вести звичний спосіб життя. Хоча і вони викликають не менший інтерес у журналістів і папараці.

Молодша сестра Кейт Міддлтон Піппа просто вийшла на прогулянку із сином на самокатах у Лондоні. Міддлтон вагітна другою дитиною, тому не дивно, чому вона постійно перебуває під прицілом камер.

Скріншот: Instagram

Про те, що Піппа скоро вдруге стане мамою, стало відомо в грудні минулого року. Нині 37-річна Міддлтон і її чоловік Джеймс Меттьюз виховують дворічного сина Артура.

Скріншот: Instagram

Немовля стане двоюрідним братом (або сестрою) дітей Кейт Міддлтон і принца Вільяма: принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї. Піппа Міддлтон і Джеймс Меттьюз пов'язали себе узами шлюбу в травні 2017 року в церкві Святого Марка в Енглфілді. Тоді подружкою нареченої стала мала Шарлотта, а принц Джордж – пажем.

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