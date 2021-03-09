Принц Чарльз вперше вийшов у світ після скандального інтерв'ю сина

Принц Уельський відмовився спілкуватися з журналістами

Після скандального інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі всі чекають реакції королівської сім'ї. Але британські монархи не поспішають коментувати одкровення герцогів Сассекських. Принц Чарльз вперше вийшов у світ після інтерв'ю сина.

72-річний спадкоємець престолу відвідав клініку для вакцинації COVID-19 Національної служби охорони здоров'я в Лондоні. Про це повідомляє News Sky. Як зазначили журналісти, принц Уельський був в гарному настрої і підбадьорював людей в клініці. А ось коментувати інтерв'ю принца Гаррі він відмовився.

Принц Чарльз Фото: Getty Images

Нагадаємо, під час інтерв'ю син принца Чарльз зізнався, що батько не відповідає на його дзвінки і стосунки в них зараз натягнуті.

"Має бути багато роботи. Мені важко це зрозуміти, адже він теж проходив через щось подібне і знає, що це за біль. До того ж Арчі його онук. Але в водночас, звичайно, я завжди буду його любити", – сказав принц Гаррі.

Дивіться сюжет про скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі:

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