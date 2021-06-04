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Переможець Євробачення-2017 Сальвадор Собрал дасть концерт в Києві: відома дата

Сьогодні, 20:10

Португальський виконавець збирається презентувати новий альбом в Україні

Сальвадор Собрал
Сальвадор Собрал
Фото: instagram.com/salvadorsobral.music

Переможець конкурсу "Євробачення-2017", португальський співак Сальвадор Собрал в супроводі португальських джазових музикантів виступить з концертом в Києві.

Він зачарував весь світ своїм щирим співом на сцені "Євробачення". Мільйони глядачів по всьому світу закохалися в його музику і пронизливу історію життя. За свій виступ на пісенному конкурсі Сальвадор зібрав рекордну для шоу кількість балів і здобув перемогу для Португалії.

Сальвадор Собрал приїжджає до Києва
Сальвадор Собрал приїжджає до Києва
Фото: instagram.com/salvadorsobral.music

У глядачів буде можливість почути наживо переможну Amar Pelos Dois і композиції з нового альбому. Концерт відбудеться 17 червня о 19:00 на терасі "Все Свої".

Що відомо про Сальвадора Собралом?

Салвадор Собрал народився в Лісабоні, але дитинство провів в США і в Іспанії, в Барселоні. Артист походить з португальського дворянського роду і по батьківській лінії є нащадком першого графа Собрал, який обіймав нетривалий час посаду міністра закордонних справ Португалії. У віці 10 років майбутній переможець "Євробачення-2017" взяв участь у телепередачі Bravo Bravíssimo.

У 2009 році Зібрав став учасником третього сезону португальської версії британського шоу талантів Pop Idol, де в підсумку посів сьоме місце. У Сальвадора є сестра Луїза, яка в першому сезоні шоу увійшла до трійки фіналістів.

Сальвадор Собрал
Сальвадор Собрал
Фото: instagram.com/salvadorsobral.music

Сальвадор вивчав психологію в Лісабонському вищому інституті прикладної психології. Під час навчання переїхав до Іспанії, на Мальорку, де він співав у барах. Покинувши університет, поступив в престижну музичну школу Taller of Musics в Барселоні.

У 2016 році співак випустив перший альбом Excuse me. У 2017 році, після річної перерви, Португалія прийняла рішення відновити участь в пісенному конкурсі "Євробачення", а Собрал став учасником португальського національного відбору на конкурс Festival da Canção 2017 року з піснею Amar pelos dois. У підсумку, артист зайняв перше місце на конкурсі "Євробачення-2017", який проходив в Києві.

Собрал з народження був серйозно хворий – у нього був діагностований порок серця. 8 грудня 2017 року Сальвадору була успішно проведена операція з пересадки серця в лісабонському госпіталі.

Дивіться виступ Сальвадора Собрала на "Євробаченні-2017":

Нагадаємо, організатори "Євробачення-2021" показали все, що не ввійшло у фінал.

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