Баста может выступить в Киеве. Александр Ткаченко подтвердил, что рэперу разрешен въезд в Украину

После того, как в 2015 году рэпер незаконно посетил оккупированный Крым, ему запретили въезд в Украину. Прошлой осени срок действия запрета истек

Баста Фото: Скриншот из YouTube

Российский рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, который ранее выпустил клип на трек "Война" после приезда в Украину, может выступить в Киеве уже этим летом. Срок запрета на въезд скандального артиста в страну истек, поэтому ограничения Службы безопасности на него больше не действуют. Это подтвердил Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, который также рассказал, что на самом деле думает о выступлениях российских звезд в Украине.

В интервью "24 каналу", Александр Ткаченко отметил, что не очень хорошо относится к выступлениям артистов из России.

"Не совсем хорошо, потому что считаю, что это, во-первых, мешает украинским артистам развиваться. Большое их количество раньше точно не шло на благо для создания украинского музыкального продукта. Сейчас его стало гораздо меньше", – сказал Александр Ткаченко.

Александр Ткаченко Фото: Facebook

Также Ткаченко упомянул еще один недавний запрет СБУ на въезд в Украину другого скандального рэпера.

"СБУ решило не пускать Моргенштерна, слава богу. Но какой-то срок истек, и Баста может сюда заехать", – сказал Александр Ткаченко.

Баста действительно собирается выступить в Киеве в июне. Было анонсировано, что концерт рэпера состоится 25 и 26 июня 2021 в клубе Stereo Plaza. Это будет первое выступление артиста в Киеве за последние четыре года.

Напомним, что 4 сентября 2017 года Басте был запрещен въезд в Украину сроком на три года. Причиной тому стало незаконное пересечение границы Украины во время посещения Крыма с концертами. Осенью прошлого года артиста исключили из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Узнайте в сюжете, почему российской блогерше запретили въезд в Украину:

Напомним, что в мае рэпер Баста законно въехал в Украину.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться