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ALEKSEEV оголосили учасником концерту в Кремлі, але пізніше його ім'я пропало з афіші

Сьогодні, 11:55

Ім'я артиста прозвучало в переліку російських зірок, які повинні були виступити на концерті, присвяченому пам'яті композитора Володимира Шаїнського

ALEKSEEV
ALEKSEEV
Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Відомий український співак ALEKSEEV популярний не тільки в Україні, але і в сусідніх країнах, зокрема й в Росії. Проте останнім часом артист не був помічений на концертах або гастролях в країні-агресорі. Принаймні, офіційно. Хоча ще в 2019 році ALEKSEEV їздив виступати в Росію.

У свіжому випуску "Вечірній Ургант", ведучий шоу Іван Ургант оголосив артиста, як одного з учасників концерту на честь композитора Володимира Шаїнського. Захід має відбутися в Москві, в Кремлівському палаці, 13 червня.

"13 червня на сцені Державного Кремлівського палацу – концерт, присвячений 95-річчю Володимира Шаїнського. Хто бере участь: Лариса Доліна, Валерія, Сосо Павліашвілі, Алсу, ALEKSEEV і багато інших", – сказав в ефірі Іван Ургант.

ALEKSEEV
ALEKSEEV
Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Ім'я ALEKEEV дійсно значилося в переліку запрошених зірок на концерт в афіші за 7 лютого.

Скріншот: kremlinpalace.org

Незабаром захід перенесли на 13 червня, і вже в новій афіші імені артиста немає.

Скріншот: kremlinpalace.org

Сам ALEKSEEV поки що ніяк не коментував цю ситуацію.

Зазначимо, що в Росії артист не тільки гастролював, а й отримував місцеві музичні нагороди. При цьому, після гастролей в РФ ALEKSEEV вважає себе патріотом і зазначає, що дуже любить те, чим займається.

"Я вважаю, що треба бути патріотом своєї країни і своєї справи, безумовно. Я люблю Київ, це моє рідне місто, де я завжди буду жити. Я дуже люблю Україну і тому у мене з цим ніяких проблем немає. Крім того, я люблю свою справу", – розповідав співак раніше в інтерв'ю.

Раніше ми повідомляли, що український співак ALEKSEEV (Микита Алексєєв) опублікував в Instagram нові романтичні фото зі своєю дівчиною – солісткою гурту "ВІА Гра" Уляною Синецькою. Деякий час в Мережі говорили про розставання пари, оскільки в Instagram не з'являлося спільних фото.

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