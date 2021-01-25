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Бабушка родила неизвестно от кого: Екатерина Репяхова о генетике Виктора Павлика

Сегодня, 16:14

Жена певца рассказала, что Виктор Павлик хочет больше знать о своем происхождении

31 декабря Виктор Павлик отмечал юбилей. Певцу исполнилось 55 лет. Супруга артиста Екатерина Репяхова трогательно поздравила его в соцсетях, а в эксклюзивном интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказала, что она подарила мужу.

Подарок Екатерина придумала оригинальный. Она подарила Виктору Павлику генетический тест на определение национальности.

"Мы это решили сделать, потому что его бабушка родила папу неизвестно от кого. То ли он был еврей, то ли он был поляк. Ему все хочется верить, что там был польский еврей и что он еврей на какую-то часть. И вот мы совсем скоро узнаем", – объяснила Екатерина Репяхова.

Смотрите эксклюзивное интервью Екатерины Репяховой для программы "Зірковий шлях":

Напомним, недавно Виктор Павлик показал редкое фото со своей мамой.

Ранее Екатерина Репяхова поделилась подробностями своей беременности.Также супруга артиста назвала новую дату свадьбы.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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