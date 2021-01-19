"Потрібно ставити на місце": молода дружина Павліка поскаржилася на невихованих сусідів

Катерину підтримав її чоловік

Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка нещодавно розповіла про свою вагітність , вирішила поділитися наболілим. У себе в InstaStories вона поскаржилася на сусідів.

Дівчина розповіла, що сусіди не вітаються. Вона зазначила, що і не відповідають, якщо вона першою привітається.

"Я виходжу з ліфта, стоїть дівчина я їй кажу:" Здрастуйте". Вона подивилася на мене і нічого не відповіла ", – розповіла дружина співака.

Віктор Павлик, послухавши історію дружини, запитав, чому вона не зробила зауваження сусідці. Катерина нічого не відповіла.

"Навчіться просто вітатися. Це ж так просто ", – звернулася до сусідів Катерина Репяхова.

Співак підтримав дружину і додав, що теж з таким зустрічався.

"Потрібно ставити на місце. До мене нещодавно дівчинка зайшла в ліфт. Просто стала "на морозі" і все ", – розповів Павлик.

Раніше ми розповідали, що дружина Віктора Павліка назвала нову дату весілля.

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