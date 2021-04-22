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Експорнозірка з Холостяка-11 не соромилася своєї професії на шоу: Порно дивляться всі

Сьогодні, 16:50

Колишню акторку дорослих фільмів Адель Асанті не турбувала реакція головного героя проєкту на її професію. Причиною її хвилювань була лише симпатія до чоловіка

Експорноакторка Адель Асанте (Настя Распутіна) яка раптово покинула шоу "Холостяк-11" у третьому випуску, заявила, що зовсім не переживала через свою професію. За словами дівчини, під час участі в проєкті, її зовсім не лякала реакція глядачів. Більш того, вона не переживала навіть за реакцію головного героя Михайла Залівако.

Під час інтерв'ю виданню "КП в Україні" Адель Асанте розповіла, що не приховувала від Михайла інформацію про себе та показала і йому, і глядачам себе справжню.

"Реакція глядачів мене не лякала. Я, навпаки, дуже рада підтримки моїх підписників. Я нервувала не через свою професію і не через те, як Михайло відреагує на неї. Причина була виключно в симпатії до нього. Це дівоча боязнь", – сказала 24-річна Адель.

Анастасія Распутіна
Анастасія Распутіна
Фото: instagram.com/adelasantyxx

Адель була готова прийняти, що деякі глядачі ненормально відреагують на її колишню професію.

"Порно дивляться всі – кажу не я, а світова статистика. Факт про перегляд порно: кожну секунду на всім відомий популярний сайт з дитячою порнографією заходять 6 тисяч 700 людей. Є підозра, що навіть з робочих місць", – сказала дівчина.

Адель Асанті покинула "Холостяк-11" за своїм бажанням. Вона пояснила це тим, що їй було психологічно важко бути на проєкті з іншими учасницями.

Нагадаємо, що після відходу з шоу Адель зізналася, що не змогла скласти іспити по сексології та тепер проходить навчання.

Раніше учасниця Холостяка-11 прокоментувала свій відхід з проєкту.

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