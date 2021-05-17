Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лидер Машины времени Макаревич заставил поклонников аплодировать стоя – он собрал полный зал в Полтаве

Сегодня, 13:43

Музыкант продолжает гастроли по Украине и в этот раз выступил в Полтаве. Поклонники очень тепло приняли артиста и помимо оваций вручали ему цветы

Андрей Макаревич в Полтаве
Андрей Макаревич в Полтаве
Фото: instagram.com/andrey_makarevich_official

Российский певец, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который ранее удивил ответом о борще, собрал целый зал слушателей на концерте в Полтаве. Артист опубликовал короткий ролик, который был снят в конце его выступления – зал аплодировал стоя.

По словам Андрея Макаревича, люди в зале сидели в соответствии с карантинными требованиями. Однако в конце они вскочили на ноги и громко благодарили музыканта. Ролик появился в официальном Instagram-аккаунте артиста.

Андрей Макаревич в свою очередь тоже поблагодарил публику за прием.

"Спасибо нашим чудесным зрителям!", – написал музыкант.

Андрей Макаревич в Полтаве
Видео: instagram.com/andrey_makarevich_official

Ранее Андрей Макаревич поделился впечатлениями от увиденного в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В Сети ругаются из-за российского Женского стендапа на Майдане: Вы не о**ели там? Макаревича обвинили в неуважении к украинскому западу - скандальная цитата Ожидал захолустье – увидел великолепие. Макаревича восхитила Западная Украина (фото)
концерт Полтава музыкант Андрей Макаревич
Реклама

Новости партнеров

Пам’ятаєте цю дівчинку-модель? Тепер подивіться, що з нею стало
Пам’ятаєте цю дівчинку-модель? Тепер подивіться, що з нею стало
Тодоренко во второй раз будет мамой
Тодоренко во второй раз будет мамой
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Каким был легендарный Леонид Борткевич из "Песняров"
Каким был легендарный Леонид Борткевич из "Песняров"

Популярные статьи

Сегодня, 07:30Вкусно

7 салатов с молодой капустой, которые обязаны оказаться на вашем столе

Вчера, 10:54Звездно

Бывшая супруга DZIDZIO угрожала Оле Цибульской: певицу травили в соцсетях

Вчера, 10:37Модно

Как сделать обновки из старых вещей: 10 креативных лайфхаков с фото

15 маяNo Stress

ТОП-5 виски, которые стоит попробовать в жизни

15 маяЗвездно

Сдерживайте слезы! Ольга Сумская и Виталий Борисюк поженились во второй раз (фото)

15 маяЗвездно

Почему Юля Зайка вернулась в Холостяк и как отреагировали зрители

15 маяЗвездно

Ко Дню семьи: ТОП-10 крепких пар украинского шоу-бизнеса

15 маяЗвездно

Просто жесть: как Дарья Ставничая попрощалась с Холостяком

15 маяЗвездно

Тина Кароль поедет на Славянский базар, где отказались выступать Винник и MARUV

15 маяВкусно

Завтрак по-фински – приготовим и попробуем ленивые финские блины

15 маяEvents

Международный день семьи-2021: поздравления с праздником

14 маяЗвездно

Юля Зайка вернулась на проект и познакомилась с мамой Холостяка: как все прошло

14 маяЗвездно

Украинка на Мисс Вселенной представила национальный костюм весом 7 кг! (видео)

14 маяЗвездно

Приходько о скандале Лорак с Меладзе: Благодаря сексу с этим человеком ты ешь черную икру

14 маяЗвездно

Анастасия Волочкова впервые показала того самого Олега из Instagram

14 маяВкусно

5 рецептов первых блюд со щавелем – от украинского классического борща до французского супа

Новости партнеров

Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
5 порций овощей и фруктов назвали новым рецептом долголетия
5 порций овощей и фруктов назвали новым рецептом долголетия
Названа неожиданная причина, приводящая к набору веса
Названа неожиданная причина, приводящая к набору веса
Такой Пенелопу Крус вы никогда не видели
Такой Пенелопу Крус вы никогда не видели
4 опасных косметических процедуры, о вреде которых молчат
4 опасных косметических процедуры, о вреде которых молчат
Как сейчас выглядят всеми любимые кинозвезды 90-х
Как сейчас выглядят всеми любимые кинозвезды 90-х

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять