Макаревича звинуватили в неповазі до українського заходу – скандальна цитата

У Мережі розгорілися суперечки: одні впевнені, що в словах музиканта про Україну немає негативу, інші твердять, що лідер "Машини времени" принизив країну

Андрій Макаревич Фото: facebook.com/makarevichav

Лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич нещодавно оцінив красу Західної України, поділившись враженнями в соцмережі. Музикант написав, що чекав побачити "глушину", але в підсумку був здивований красою міст України. Але не всі позитивно розцінили його слова.

Відомий український і кримськотатарський журналіст Айдер Муждабаєв звернув увагу, що в на перший погляд похвальних словах Макаревича простежується зневажливе ставлення росіян до України.

"Ось тут дуже точно передано підсвідоме ставлення росіян до України. Навіть коли вони хочуть типу похвалити, у них виходять принизливі, майже расистські речення. Причому самі вони завзято цього не помічають: "Што я такова сказал?" А ще тут смачне сало, борщ і класні тьолочки, так?" – написав на своїй сторінці в Fecebook Муждабаєв.

Скріншот: Facebook

У коментарях дехто погодився з думкою Айдера Муждабаєва, проте інші зазначили, що в словах Андрія Макаревича немає підтексту і до слів просто чіпляються.

Ну таке, дещо за вуха притягнуто. Якщо людина десь не була, вона може мати ті чи інші очікування від місця, не обов'язково хороші.

Безвідносно до Макаревича. У наведеній цитаті почуття не росіянина, але жителя великого міста. Так само одесит або киянин найчастіше приїжджає до Тернополя чи Корсуня-Шевченківського і повідомляє, що "це ж треба, а тут не глуха провінція, а нормальний розвиток і гарно".

Нутро шовініста не сховаєш. Він завжди був у близьких стосунках з Кремлем. Всі його слова про підтримку України не більше ніж слова.

Сумно, що багато українців навіть не бачать імперську суть посту Макаревича. Макаревич цим своїм "очікуванням" дає зрозуміти, що вважав/вважає Україну не європейською, а такою самою обшарпаною країною, як і Росія, частиною все того ж СРСР.

Скріншот: Facebook

Нагадаємо, в Івано-Франківській області ввели мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту до повного припинення окупації території України країною-агресором РФ. Але для Макаревича зробили виняток.

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