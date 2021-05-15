Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

У Мережі лаються через російський Жіночий стендап на Майдані: Ви не о**їли там?

Сьогодні, 16:25

7 червня анонсовано шоу російського колективу, яке відбудеться в МЦКМ на Алеї Героїв Небесної Сотні

Фото: Facebook

Російський комедійний проєкт "Жіночий стендап" приїде до Києва в наступному місяці. Шоу анонсовано на 7 червня і пройде воно у МЦКМ на Алеї Героїв Небесної Сотні. Цей обурило користувачів соцмереж.

У коментарях під постом в Facebook почалася суперечка про те, чи можна проводити в цьому місці шоу зірок ТНТ.

"У мене питання: ви там не ох**ли шановні МЦКМ Жовтневий палац?" – написав автор публікації.

Читайте також:
Баста випустив кліп на трек Війна після приїзду в Україну. Реперу нагадали, що його шукають в Києві

  • "Тварюки продажні"
  • "Офігєть"
  • "Я думав, вони в "Україні" будуть... Нацгвардія охоронятиме... Ні?"
Скріншот: Facebook Романа Ковальова
Скріншот: Facebook Романа Ковальова

У Мережі дійсно можна придбати квитки на "Жіночий стендап", вартість яких – від 400 до 1400 гривень.

Скріншот: karabas.com

Раніше ми розповідали, чому в Україні продають квитки на концерт Моргенштерна, якого внесли в чорний список.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Приходько звинувачують у піарі на хвилі скандалу з Меладзе і Лорак Кондратюк про концерти російських зірок в Україні: Це все одно, що ср*ти на голову "Українці дикуни, ганьба" - дочка київської судді потрапила в скандал через Басту
концерт скандал
Реклама

Новини партнерів

Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Пам’ятаєте цю дівчинку-модель? Тепер подивіться, що з нею стало
Пам’ятаєте цю дівчинку-модель? Тепер подивіться, що з нею стало

Популярні статті

Сьогодні, 10:45Зірково

До Дня сім'ї: ТОП-10 найміцніших пар українського шоу-бізнесу

Сьогодні, 10:09Зірково

Просто жесть: як Дарина Ставнича попрощалася з Холостяком

Сьогодні, 05:30Events

Міжнародний день сім'ї-2021: привітання зі святом

Вчора, 23:55Зірково

Юля Зайка повернулася на проєкт і познайомилася з мамою Холостяка: як все пройшло

Вчора, 23:39Зірково

Українка на Міс Всесвіт представила національний костюм завважки 7 кг! (відео)

Вчора, 16:17Зірково

Приходько про скандал Лорак з Меладзе: Завдяки сексу з цією людиною ти їси чорну ікру

Вчора, 15:33Зірково

Анастасія Волочкова вперше показала того самого Олега з Instagram

Вчора, 14:03Смачно

5 рецептів перших страв зі щавлем – від українського класичного борщу до французького супу

Вчора, 12:53Зірково

Дан Балан звинуватив фанатів у вигаданому романі з Тіною Кароль: А в чому обман?

Вчора, 10:26Зірково

Галкін поділився новим фото підрослої дочки Пугачової, і вона сама чарівність

Вчора, 09:43Зірково

Меладзе з синцями під очима майже не спить після народження дитини (відео)

Вчора, 08:48Психо

Яка тварина відповідає кожному знаку зодіаку

Вчора, 05:12Психо

Гороскоп на сьогодні 14 травня для всіх знаків зодіаку: Раки, не проспить свій шанс підкорити будь-яку вершину!

13 травняАктуально

WOW Тижні від Samsung – найкращий час оновити техніку з вигодою до 30%

13 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 13 травня для всіх знаків зодіаку: Раки, не скигліть!

12 травняЗірково

Євробачення-2021: учасницю від Молдови звинуватили в плагіаті номера Ані Лорак на пісню Shady Lady

Новини партнерів

Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Ушла из жизни звезда всеми любимых сериалов
Ушла из жизни звезда всеми любимых сериалов
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Готовим свеклу за 5 минут!
Готовим свеклу за 5 минут!
Дочь Михаила Ефремова о новом имени и операции по смене пола
Дочь Михаила Ефремова о новом имени и операции по смене пола

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти