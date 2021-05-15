У Мережі лаються через російський Жіночий стендап на Майдані: Ви не о**їли там?

7 червня анонсовано шоу російського колективу, яке відбудеться в МЦКМ на Алеї Героїв Небесної Сотні

Фото: Facebook

Російський комедійний проєкт "Жіночий стендап" приїде до Києва в наступному місяці. Шоу анонсовано на 7 червня і пройде воно у МЦКМ на Алеї Героїв Небесної Сотні. Цей обурило користувачів соцмереж.

У коментарях під постом в Facebook почалася суперечка про те, чи можна проводити в цьому місці шоу зірок ТНТ.

"У мене питання: ви там не ох**ли шановні МЦКМ Жовтневий палац?" – написав автор публікації.

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Скріншот: Facebook Романа Ковальова

Скріншот: Facebook Романа Ковальова

У Мережі дійсно можна придбати квитки на "Жіночий стендап", вартість яких – від 400 до 1400 гривень.

Скріншот: karabas.com

Раніше ми розповідали, чому в Україні продають квитки на концерт Моргенштерна, якого внесли в чорний список.

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