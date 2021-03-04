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Анатолій Анатоліч, Григорій Герман і Володимир Остапчук готують особливий сюрприз до 8 Березня

Сьогодні, 16:09

На телеканалі "Україна" пройде спеціальний випуск програми "Ранок з Україною"

Улюблена програма мільйонів українців "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" до Міжнародного жіночого дня готує особливий святковий ефір. Популярні телеведучі Григорій Герман, Анатолій Анатоліч і Володимир Остапчук зберуться разом, щоб привітати прекрасну половину населення і подарувати купу приємних сюрпризів.

Дивіться 5 найоригінальніших подарунків до 8 Березня і не тільки.

8 березня з 7:00 до 10:00 на телеканалі "Україна" пройде спеціальний випуск програми "Ранок з Україною". Відомі чоловіки влаштують жінкам справжнє свято – зарядять хорошим настроєм, розкажуть про традиції святкування дня в різних куточках країни, про відомих українок і їх внесок в розвиток країни, жіночу дружбу і багато іншого.

"Звичайно, цей ефір буде присвячений прекрасним українським жінкам! Тому ми, чоловіки, зробимо все для того, щоб наші глядачки отримали максимум задоволення", – коментує ведущий програми "Ранок з Україною" Анатолій Анатоліч.

Ведучий Анатолій Анатоліч
Ведучий Анатолій Анатоліч
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Телеведучі зберуть корисні поради, підготують спеціальний і правильний подарунок і навіть зійдуться в батл на кращий сюрприз. А ще здійснять заповітну мрію постійної глядачки "Ранку з Україною".

"Це буде дійсно особливий випуск, в якому ми, чоловічою командою, зробимо все можливе, щоб зарядити глядачів чудовим настроєм на весь день і навіть виконаємо бажання нашої шанувальниці. Буде безліч приємностей, проте краще один раз побачити, ніж 100 разів почути, тому включайте "Ранок з Україною" і зустрічайте цей день разом з нами", – поділився ведущий телеканалу "Україна" Григорій Герман.

Ведучий Григорій Герман
Ведучий Григорій Герман
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Крім того, в цей день на глядачів чекає багато сюрпризів: відомі гості, які виконають свої хіти, і улюблені учасники грандіозного шоу "Маска".

"Прекрасний ранок (не тільки 8 березня) починається з квітів, кави в ліжко і норкової шуби! Жартую, звичайно ж, перш за все – це увагу, позитив, щирі посмішки і слова подяки. Отримайте ви це від своєї другої половинки, від сім'ї, друзів або від самих себе, подивившись в дзеркало, – насправді не важливо. Важливо тільки, щоб кожна відчула себе най-най жіночною, коханою і щасливою. 8 березня з усією командою "Ранку з Україною" ми зберемося і прийдемо до вас додому, на телеекрани, щоб ви точно відчули весь спектр класних емоцій і почали цей світлий святковий день з класних новин і бонусів у вигляді жартів від Остапчука", – розповів ведущий гіпершоу "Маска" Володимир Остапчук.

Ведучий Володимир Остапчук
Ведучий Володимир Остапчук
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

А прекрасна половина ведучих ранкового шоу – Лілія Ребрик і Марія Мельник в цей день буде відпочивати. Але чоловіки зв'яжуться з ними по відеозв'язку, щоб привітати і дізнатися, як почалося їх ідеальне ранок.

Раніше ми вже з'ясовували, що подарувати на 8 Березня, щоб догодити: оригінальні ідеї подарунків для жінок.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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Джерело: Сьогодні
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