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Анатолий Анатолич, Григорий Герман и Владимир Остапчук готовят особый сюрприз к 8 Марта

Сегодня, 16:09

На телеканале "Украина" пройдет специальный выпуск программы "Ранок з Україною"

Любимая программа миллионов украинцев "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" к Международному женскому дню готовит особый праздничный эфир. Популярные телеведущие Григорий Герман, Анатолий Анатолич и Владимир Остапчук соберутся вместе, чтобы поздравить прекрасную половину населения и подарить кучу приятных сюрпризов.

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8 марта с 7:00 до 10:00 на телеканале "Украина" пройдет специальный выпуск программы "Ранок з Україною". Известные мужчины устроят женщинам настоящий праздник – зарядят хорошим настроением, расскажут о традициях празднования дня в разных уголках страны, об известных украинках и их вкладе в развитие страны, женской дружбе и многом другом.

"Конечно, этот эфир будет посвящен прекрасным украинским женщинам! Поэтому мы, мужчины, сделаем все для того, чтобы наши зрительницы получили максимум удовольствия", – комментирует ведущий программы "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич.

Ведущий Анатолий Анатолич
Ведущий Анатолий Анатолич
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Телеведущие соберут полезные советы, подготовят особый и правильный подарок и даже сойдутся в батле на лучший сюрприз. А еще осуществят заветную мечту постоянной зрительницы "Ранку з Україною".

"Это будет действительно особый выпуск, в котором мы, мужской командой, сделаем все возможное, чтобы зарядить зрителей отличным настроением на весь день и даже выполним желание нашей поклонницы. Будет множество приятностей, однако лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, поэтому включайте "Ранок з Україною" и встречайте этот день вместе с нами", – поделился ведущий телеканала "Украина" Григорий Герман.

Ведущий Григорий Герман
Ведущий Григорий Герман
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Кроме того, в этот день зрителей ждет много сюрпризов: известные гости, которые исполнят свои хиты, и любимые участники грандиозного шоу "Маска".

"Прекрасное утро (не только 8 марта) начинается с цветов, кофе в постель и норковой шубы! Шучу, конечно же, прежде всего – это внимание, позитив, искренние улыбки и слова благодарности. Получите вы это от своей второй половинки, от семьи, друзей или от самих себя, посмотрев в зеркало, – на самом деле не важно. Важно только, чтобы каждая почувствовала себя самой-самой женственной, любимой и счастливой. 8 марта со всей командой "Ранку з Україною" мы соберемся и придем к вам домой, на телеэкраны, чтобы вы точно почувствовали весь спектр классных эмоций и начали этот светлый праздничный день из классных новостей и бонусов в виде шуток от Остапчука", – рассказал ведущий гипершоу "Маска" Владимир Остапчук.

Ведущий Владимир Остапчук
Ведущий Владимир Остапчук
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А прекрасная половина ведущих утреннего шоу – Лилия Ребрик и Мария Мельник в этот день будет отдыхать. Но мужчины свяжутся с ними по видеосвязи, чтобы поздравить и узнать, как началось их идеальное утро.

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Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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Источник: Сегодня
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