Приходько підтримала учасницю від Росії на "Євробаченні – 2021"
Співачка заступилася за Маніжу
Поки в Росії сперечаються через тексту пісні Маніже для "Євробачення-2021" , українська співачка Анастасія Приходько вирішила підтримати артистку.
У себе в Instagram артистка згадала, що коли вона представляла Росію в 2009 році на "Євробаченні", музичний продюсер і чоловік співачки Валерії Йосип Пригожин звинувачував Приходько в расизмі. Також йому не подобалося, що її приспів конкурсної пісні був українською мовою.
"І більше всіх на цю тему смердів тоді саме жабаподобний Пригожин! Звинувачуючи мене в расизмі, сам то є расистом! Бо всіляко показував неповагу до мого національним походженням ". – написала Анастасія.
Вона зазначила, що зараз історія повторюється з представницею Росії на "Євробаченні – 2021" Маніжею, яка родом з Таджикистану. Через це, а також вибору пісні співачці доводиться вислуховувати докори в свою сторону. Приходько порадила Маніжі знайти людину, яка підтримає її в цей нелегкий період.
Раніше ми розповідали, хто така Маніжа.
Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше