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Приходько підтримала учасницю від Росії на "Євробаченні – 2021"

Сьогодні, 12:21

Співачка заступилася за Маніжу

Поки в Росії сперечаються через тексту пісні Маніже для "Євробачення-2021" , українська співачка Анастасія Приходько вирішила підтримати артистку.

У себе в Instagram артистка згадала, що коли вона представляла Росію в 2009 році на "Євробаченні", музичний продюсер і чоловік співачки Валерії Йосип Пригожин звинувачував Приходько в расизмі. Також йому не подобалося, що її приспів конкурсної пісні був українською мовою.

Маніжа і Анастасія Приходько
Маніжа і Анастасія Приходько
Фото: instagram.com/prykhodko_official, instagram.com/manizha

"І більше всіх на цю тему смердів тоді саме жабаподобний Пригожин! Звинувачуючи мене в расизмі, сам то є расистом! Бо всіляко показував неповагу до мого національним походженням ". – написала Анастасія.

Вона зазначила, що зараз історія повторюється з представницею Росії на "Євробаченні – 2021" Маніжею, яка родом з Таджикистану. Через це, а також вибору пісні співачці доводиться вислуховувати докори в свою сторону. Приходько порадила Маніжі знайти людину, яка підтримає її в цей нелегкий період.

Раніше ми розповідали, хто така Маніжа.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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