Олександр Пономарьов розповів, як приховував від Винника та DZIDZIO свою участь в "Масці"

Але Андрій Данилко відразу побачив співака в костюмі Лева

Олександр Пономарьов став першою зіркою, яку вгадали на шоу "Маска". Співак кілька тижнів переховувався в образі Лева, але Андрій Данилко відразу зрозумів, хто за цією маскою.

Пономарьов зізнається, йому дуже важко було приховати свій звичний тембр і знайти нову манеру виконання.

"Я експериментував по-різному. І щоб я не робив – тільки починаю трышечки голосніше співати... Я люблю різні музичні експерименти. Мені самому було цікаво, чи зможу я різними студійними методами поборотися щоб голос був невпізнаваний. Вийшло не дуже", – ділиться Олександр в програмі "Зірковий шлях".

Олександр Пономарьов на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

Голос, рухи і навіть манера тримати мікрофон – все це враз могло видати Народного артиста України Олександра Пономарьова. Власне, за цим його і розпізнав один із детективів – співак Дзідзьо. .

"Міша Хома, ну Дзідзьо.. Я просто колись був членом журі на Чорноморських іграх, а він був конкурсантом. То він звичайно слідкував. Ну, якщо він впізнає як я тримаю мікрофон. Мені важко, звісно, коли такі прискіпливі погляди маскуватися перед журі", – розповів Пономарьов.

Тим паче, що весь цей час співаки працювали разом! Олександр Пономарьов разом з Михайлом Хомою, ALEKSEEV і Артемом Пивоваровим створили спільний трек "Чому", прем'єра якого відбулася 1 березня.

"Мені були такі перехресні допроси телефонні. Зателефонували: "Ну, Саня, як ти там в масці?". Я просто намагаюся по життю не брехати. Слава Богу, що я мав з ними ще якісь спільні проєкти, щоб я міг перекинутися. Говорю: "Що ти мені дуриш голову, яка маска, давай про наше діло". І так намагався переходити і в мене виходило це", – поділився секретом співак.

Нагадаємо, що в столичному ЦУМі відкрилася виставка, де представлені найпопулярніші персонажі проекту.

Як працює виставка і де шукати експонати "Маски" в ЦУМі:

1-й поверх – Сонце і 5-й поверх – Циклоп, Жаба. Графік експонування: 19.02. – 04.04;

– Сонце і – Циклоп, Жаба. Графік експонування: 19.02. – 04.04; 6-й поверх – Сом, Ворон, Дракон. Графік експонування: 19.02. – 28.02;

– Сом, Ворон, Дракон. Графік експонування: 19.02. – 28.02; 6-й поверх – Пава, Бабка, Вовк. Графік експонування: 01.03. – 10.03;

– Пава, Бабка, Вовк. Графік експонування: 01.03. – 10.03; 6-й поверх – Мольфар, Коза. Графік експонування: 10.03 – 20.03;

– Мольфар, Коза. Графік експонування: 10.03 – 20.03; 6-й поверх – Буйвол, Носоріг, Махаон. Графік експонування: 20.03 – 04.04.

Раніше ми докладно розповідали, як пройшов шостий ефір шоу "Маска".

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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