"Я наїлася цього досвіду": Наталія Холоденко вперше розповіла про свою таємну професію
Ексучасниця шоу "Маска" також зізналася, що було найскладнішим для неї на проекті
Минулої суботи ми дізналися, що в костюмі Кози на шоу "Маска" ховалася Наталія Холоденко. В ексклюзивному інтерв'ю для програми "Зірковий шлях" вона розповіла, що було найскладнішим під час участі в шоу, а також про те, ким працювала до того, як стала відомою психологинею.
Наталія Холоденко каже, що спочатку без ентузіазму поставилася до образу Кози, і ось чому. "Чому коза? Це якесь дратівливе слово. Мені здавалося, що потім будуть дражнити козою. А тепер мені навіть це подобається. Мене навіть нещодавно обізвали "козою". Я думаю, так, так і є", – зізнається вона.
Але сприйняти свій образ – пів справи. Значно складніше з ним подружитися. У зіркової психологині алергія на хутро. А ним обшитий майже весь костюм Кози.
"Мені постійно потрапляло це хутро, воно все-рівно всередину заходило, в очі, в рот, ну тобто це було випробування ще те, я вам чесно скажу", – згадує Холоденко.
Їй також важко було звикнути до габаритів Кози. Незважаючи на те, що костюм виготовлений із сучасних матеріалів, його вага була відчутною. Особливо масивна – голова, яку Наталя мала носити на своїх жіночих плечах.
А коли на шоу "Маска" Коза поділилася із зірковими детективами підказкою про себе, вона тільки більше заплутала їх. Прозвучало слово тамада, яке викликало подив у всіх експертів проекту.
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У програмі "Зірковий шлях" Наталія Холоденко розповіла, що вона дійсно підробляла тамадою.
"Коли навчалася в аспірантурі, я працювала тамадою. Це такі голодні часи. Але це дійсно великий фрагмент мого життя, про який я публічно ніколи не говорила", – зізнається психологиня.
Але повертатися до ролі тамади Холоденко не збирається: "Я думаю, що наїлася достатньо цього досвіду".
Дивіться найбільш зіркове і загадкове на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна".
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