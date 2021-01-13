Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Актриса Світлана Шекера: "У минулому році кожна подія – випробування"

Вчора, 20:01

Вона розповіла про новий сезон серіалу "Виходьте без дзвінка"

1 лютого на телеканалі "Україна" стартує прем'єра четвертого сезону серіалу "Виходьте без дзвінка". Про те, хто надихнув її на роль, особливий куточок у своїй квартирі і випробування минулого року актриса Світлана Шекера розповіла в ексклюзивному інтерв'ю.

У четвертому сезоні ваша героїня повинна боротися за життя свого сина. Наскільки близько до серця приймаєте такі історії?

Я не грала саме маму хлопчика з обмеженими можливостями, а грала роль мами звичайної дитини, адже незважаючи на складнощі стосовно здоров'я, він така ж людина, як і інші. Тим паче в наш час у більшості труднощів, пов'язаних з фізіологією, приходить на допомогу сучасна техніка.

Акторка Світлана Шекера
Акторка Світлана Шекера
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Інший момент, що наше суспільство ще не до кінця це розуміє і ставиться до людей з обмеженими можливостями трохи інакше, і того ж вчить своїх дітей. Наприклад, коли мій старший син ходив до школи, у нього був дуже розумний однокласник з гострою формою ДЦП. Хлопчики були близькими друзями і багато часу проводили разом. Я близько спілкувалася з мамою того хлопця і відзначила, що вона дуже спритно налагодила побут, щоб її син не відчував себе не таким як усі, і сама вона завжди говорила, що він самостійний і до нього потрібно ставитися як до рівних. Тому мені було звідки брати фарби для образу Наді в серіалі.

У кадрі ваш чоловік і партнер Роман Семисал сам робить багато небезпечних трюків. Переживаєте за нього?

Головне, щоб мене поруч не було в момент цих трюків (сміється). Звичайно, Роман професіонал, йому дуже все це подобається. Він часто сам пропонує режисерові різні ідеї. Навіть коли у мене за сценарієм були бойові сцени, чоловік влаштовував мені майстер-клас. Я ж дівчинка, у мене відразу паніка, а він все пояснив, у тому числі і як зі зброєю поводитися.

Що нового чекає глядача в новому сезоні "Виходьте без дзвінка"?

Буде багато динаміки, прийдуть нові персонажі. Солодка парочка у виконанні Світлани Прус і Сергія Сафрончика – дуже цікаво спостерігати за стосунками їхніх героїв. А працювати як актрисі мені з ними одне задоволення – навіть нічого одне одному пояснювати не потрібно, це якась пташина мова, яку ми розуміємо в перші секунди на майданчику.

Акторка Світлана Шекера на зйомках
Акторка Світлана Шекера на зйомках
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У четвертому сезоні буде багато непростих емоційних моментів у моєї героїні, які зажадали особливої роботи. Наприклад, навіть коли Надія плаче, ці сцени повинні відрізнятися одна від одної, адже попри все, вона знаходить в собі сили йти далі і боротися. Дуже вдячна режисерові Віталію Куксі, який працював з нами в той період і резонував на одній хвилі. Взагалі на майданчику склалася відмінна команда, де всі працюють над спільним завданням.

Під час карантину актори в більшості випадків стали проходити кастинг дистанційно, записуючи самопроби. Наскільки вам комфортний такий формат?

Ми звикли до нього. У нас навіть вдома є стіна, відведена для самопроб. Ми, коли робили ремонт у квартирі, спеціально виділили простір, куди не ставили меблі, а залишили білий куточок, куди і світло правильно падає, там можемо одне одному подавати репліки.

Ваш старший син перехворів на COVID-19. Як ваша сім'я впоралася з цим випробуванням?

Було важко, особливо коли потрібно і дистанціюватися, і працювати. У той момент з нами вдома була свекруха і, звичайно, вона дуже допомагала нам. У сина на якийсь період пропала чутливість до смаку і запаху, але оскільки організм молодий, слава Богу, хвороба пройшла без складнощів.

2020 рік багатьом приніс в життя зміни, яких ніхто не очікував, причому в різних сферах життя. Які значні події були у вашому житті?

Я б склала всі події, які пережила наша сім'я за минулий рік, і їх спокійно можна було розтягнути за насиченістю на років десять. Сподіваюся, що за законом рівноваги, наступна декада буде у нас менш стресова.Минулого року кожна подія – випробування. Моя мама хворіла, батько потрапив з проблемами зі спиною до лікарні, мамі чоловіка робили операцію. А під час другої хвилі коронавірусу захворів наш старший син. На якомусь етапі ти просто перестаєш цьому дивуватися.

Акторка Світлана Шекера на зйомках
Акторка Світлана Шекера на зйомках
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Минулий рік був високосним, і багато хто пов'язує труднощі саме з його особливістю. Чи вірите в ці речі?

Ні, як і в прикмети. У нас вдома живе чорна кішка і по кілька разів на день переходить нам дорогу, і ми прекрасно почуваємося.

Тим часом в шоу "Маска" на телеканалі "Україна" візьме участь міжнародна знаменитість.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
У шоу «Маска» на телеканалі «Україна» візьме участь міжнародна знаменитість Учасник шоу "Маска" влаштував палкі танці на пілоні У гіпер-шоу "Маска" з'явиться автентичний персонаж родом із Західної України - Мольфар Головний секрет оригінального шоу "Маска" охороняють бодігарди
серіал телеканал Україна Выходите без звонка
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Салат Невеста с копченой курицей и плавленным сыром: рецепт
Салат Невеста с копченой курицей и плавленным сыром: рецепт
Торт Муравейник из печенья со сгущенкой: рецепт с фото пошагово
Торт Муравейник из печенья со сгущенкой: рецепт с фото пошагово
Главное за ночь: "украинская Джоли" в ВСУ и драма Аллы Мазур
Главное за ночь: "украинская Джоли" в ВСУ и драма Аллы Мазур
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления

Популярні статті

Сьогодні, 07:30Fun

Старий Новий рік-2021: що у жодному разі не можна робити

Сьогодні, 07:00Fun

Обрізання Господнє: історія, традиції свята, що не можна робити цього дня

Вчора, 23:13Fun

Привітання зі Старим Новим роком-2021: прикольні СМС, вірші і картинки

Вчора, 21:00Fun

Старий Новий рік-2021: красиві привітання в прозі, листівки і картинки

Вчора, 17:05Психологія

Добірка красивих щедрівок на старий Новий рік

Вчора, 15:56Fun

Привітання зі старим Новим роком-2021: яскраві листівки, побажання і вірші

Вчора, 08:52Fun

"Щедрик, щедрик, щедрівочка": текст пісні та історія

12 січняEvents

Ворожіння на старий Новий рік-2021: ТОП-7 способів

12 січняEvents

Старий Новий рік: дата, історія, традиції і прикмети

12 січняFun

Популярні посівалки на старий Новий рік-2021

12 січняEvents

Найкращі щедрівки для дітей українською мовою на старий Новий рік

12 січняFood

Оригінальні частування на старий Новий рік: рецепти з фото

12 січняFood

Тісто для вареників на старий Новий рік: рецепти на молоці, кефірі та воді

11 січняFun

Найкращі ворожіння на старий Новий рік: як і коли ворожать

11 січняFun

Найкращі щедрівки для дорослих і дітей

11 січняFood

Що має стояти на столі на старий Новий рік

Новини партнерів

Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Оладьи с капустой: рецепт от Евгения Клопотенко
Оладьи с капустой: рецепт от Евгения Клопотенко
Помолодевшая Пугачева щегольнула стройными ножками
Помолодевшая Пугачева щегольнула стройными ножками
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Вчені з’ясували, скільки "живе" імунітет до COVID-19
Вчені з’ясували, скільки "живе" імунітет до COVID-19
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
На пляже в Мексике по-прежнему жарко. Жена Бойко повышает градус
На пляже в Мексике по-прежнему жарко. Жена Бойко повышает градус

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти