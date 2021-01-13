Актриса Світлана Шекера: "У минулому році кожна подія – випробування"

Вона розповіла про новий сезон серіалу "Виходьте без дзвінка"

1 лютого на телеканалі "Україна" стартує прем'єра четвертого сезону серіалу "Виходьте без дзвінка". Про те, хто надихнув її на роль, особливий куточок у своїй квартирі і випробування минулого року актриса Світлана Шекера розповіла в ексклюзивному інтерв'ю.

У четвертому сезоні ваша героїня повинна боротися за життя свого сина. Наскільки близько до серця приймаєте такі історії?

Я не грала саме маму хлопчика з обмеженими можливостями, а грала роль мами звичайної дитини, адже незважаючи на складнощі стосовно здоров'я, він така ж людина, як і інші. Тим паче в наш час у більшості труднощів, пов'язаних з фізіологією, приходить на допомогу сучасна техніка.

Акторка Світлана Шекера Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Інший момент, що наше суспільство ще не до кінця це розуміє і ставиться до людей з обмеженими можливостями трохи інакше, і того ж вчить своїх дітей. Наприклад, коли мій старший син ходив до школи, у нього був дуже розумний однокласник з гострою формою ДЦП. Хлопчики були близькими друзями і багато часу проводили разом. Я близько спілкувалася з мамою того хлопця і відзначила, що вона дуже спритно налагодила побут, щоб її син не відчував себе не таким як усі, і сама вона завжди говорила, що він самостійний і до нього потрібно ставитися як до рівних. Тому мені було звідки брати фарби для образу Наді в серіалі.

У кадрі ваш чоловік і партнер Роман Семисал сам робить багато небезпечних трюків. Переживаєте за нього?

Головне, щоб мене поруч не було в момент цих трюків (сміється). Звичайно, Роман професіонал, йому дуже все це подобається. Він часто сам пропонує режисерові різні ідеї. Навіть коли у мене за сценарієм були бойові сцени, чоловік влаштовував мені майстер-клас. Я ж дівчинка, у мене відразу паніка, а він все пояснив, у тому числі і як зі зброєю поводитися.

Що нового чекає глядача в новому сезоні "Виходьте без дзвінка"?

Буде багато динаміки, прийдуть нові персонажі. Солодка парочка у виконанні Світлани Прус і Сергія Сафрончика – дуже цікаво спостерігати за стосунками їхніх героїв. А працювати як актрисі мені з ними одне задоволення – навіть нічого одне одному пояснювати не потрібно, це якась пташина мова, яку ми розуміємо в перші секунди на майданчику.

Акторка Світлана Шекера на зйомках Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У четвертому сезоні буде багато непростих емоційних моментів у моєї героїні, які зажадали особливої роботи. Наприклад, навіть коли Надія плаче, ці сцени повинні відрізнятися одна від одної, адже попри все, вона знаходить в собі сили йти далі і боротися. Дуже вдячна режисерові Віталію Куксі, який працював з нами в той період і резонував на одній хвилі. Взагалі на майданчику склалася відмінна команда, де всі працюють над спільним завданням.

Під час карантину актори в більшості випадків стали проходити кастинг дистанційно, записуючи самопроби. Наскільки вам комфортний такий формат?

Ми звикли до нього. У нас навіть вдома є стіна, відведена для самопроб. Ми, коли робили ремонт у квартирі, спеціально виділили простір, куди не ставили меблі, а залишили білий куточок, куди і світло правильно падає, там можемо одне одному подавати репліки.

Ваш старший син перехворів на COVID-19. Як ваша сім'я впоралася з цим випробуванням?

Було важко, особливо коли потрібно і дистанціюватися, і працювати. У той момент з нами вдома була свекруха і, звичайно, вона дуже допомагала нам. У сина на якийсь період пропала чутливість до смаку і запаху, але оскільки організм молодий, слава Богу, хвороба пройшла без складнощів.

2020 рік багатьом приніс в життя зміни, яких ніхто не очікував, причому в різних сферах життя. Які значні події були у вашому житті?

Я б склала всі події, які пережила наша сім'я за минулий рік, і їх спокійно можна було розтягнути за насиченістю на років десять. Сподіваюся, що за законом рівноваги, наступна декада буде у нас менш стресова.Минулого року кожна подія – випробування. Моя мама хворіла, батько потрапив з проблемами зі спиною до лікарні, мамі чоловіка робили операцію. А під час другої хвилі коронавірусу захворів наш старший син. На якомусь етапі ти просто перестаєш цьому дивуватися.

Акторка Світлана Шекера на зйомках Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Минулий рік був високосним, і багато хто пов'язує труднощі саме з його особливістю. Чи вірите в ці речі?

Ні, як і в прикмети. У нас вдома живе чорна кішка і по кілька разів на день переходить нам дорогу, і ми прекрасно почуваємося.

Тим часом в шоу "Маска" на телеканалі "Україна" візьме участь міжнародна знаменитість.

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