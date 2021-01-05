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Головний секрет оригінального шоу "Маска" охороняють бодігарди

Вчора, 17:05

Усім, хто знаходиться на знімальному майданчику заклеюють камери на телефонах

Наступної суботи, 16 січня, о 21:00 на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра найочікуванішого і неймовірно загадкового шоу "Маска", яке є адаптацією всесвітньо відомого формату The Masked Singer. Які зірки будуть ховатися під масками – головна таємниця проєкту, так що на знімальному майданчику дотримуються безпрецедентних правил секретності, а поруч з артистами в костюмах весь час знаходиться спеціальна охорона – бодігарди.

Ніхто з 16 учасників масштабного телепроєкту "Маска" ніяк не перетинається з іншими, за цим ретельно стежать бодігарди. У кожної зірки, яка ховається під маскою, є власна гримерка, вхід куди строго обмежений, саме звідти учасників на сцену супроводжує охорона.

Головний секрет шоу
Головний секрет шоу "Маска" охороняють бодігарди
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Усім, хто знаходиться на знімальному майданчику заклеюють камери на телефонах, адже будь-яка фото- або відеозйомка заборонені. Абсолютно всі учасники знімального процесу підписують договір про нерозголошення, а за розголошення інформації передбачений штраф на кругленьку суму – 300 000 гривень.

"Особистості учасників зберігаються в найсуворішому секреті, – каже директор Департаменту розважальних програм каналу "Україна" Анатолій Сябро. – Крім мене, імена артистів, які ховаються під масками, знають всього дев'ять людей, серед яких художники по костюмах Леся Патока і Назар Дідик, музичний, креативний, виконавчий продюсери. Абсолютно кожна людина, яка будь-яким чином контактувала з проєктом, підписала договір про нерозголошення, так що сміливо можу назвати нашу "Маску" найсекретнішим шоу на українському телебаченні".

Головний секрет шоу
Головний секрет шоу "Маска" охороняють бодігарди
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

На знімальний майданчик учасників привозять водії. По дорозі до павільйону зірки одягнені в об'ємні чорні штани і худі, на яких написано: "Не розмовляйте зі мною". Їхні обличчя повністю закриті спеціальними масками, а волосся прикривають капюшони. У такому вбранні пізнати людину просто неможливо.

Нагадаємо, український проєкт "Маска" на телеканалі "Україна" буде складатися з рекордних для популярного формату The Masked Singer 12 епізодів і вражає своїми масштабами. Учасниками музичного шоу-детектива "Маска" стануть українські зірки – актори, музиканти, коміки, спортсмени, політики, ведучі та співаки. Але їх особистості – таємниця, розгадати яку повинні глядачі. Ведучим телепроєкту стане Володимир Остапчук.

Раніше телеканал "Україна" представив наймилішого учасника шоу "Маска" – Циклопа.

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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телеканал Україна шоу Маска
Джерело: Сьогодні
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