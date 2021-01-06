У гіпер-шоу "Маска" з'явиться автентичний персонаж родом із Західної України – Мольфар

Основний акцент в костюмі персонажа зроблений на головному уборі – він складається з трьох пар очей

16 січня о 21:00 телеканал "Україна" покаже прем'єру оригінального шоу "Маска" – української адаптації всесвітньо відомого проекту The Masked Singer. Спеціально для шоу художники по костюмах Леся Патока і Назар Дідик розробили неймовірні образи, масштаб і деталі яких вражають. Так, глядачі познайомляться з унікальним персонажем, подібного якому не було ні в одній країні, мольфар.

Телеканал "Україна" продовжує роботу над проєктом "Маска". Головний акцент в якому – образи. І хоча формат проєкту у всіх країнах однаковий, костюми і образи можуть змінюватися. Тому творці української версії переглянули понад 60 оригінальних ескізів, з яких відібрали 22 найбільш яскравих і масштабних героїв, одним з яких став Мольфар. Такий образ був запропонований художниками по костюмах невипадково. Адже це унікальний український персонаж, тісно пов'язаний з природою і лісом.

Мольфар – участник шоу "Маска" Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Не дивлячись на те, що історично Мольфари прикрашають себе тими трофеями, які здобули в битві з тваринами, елементи нашої маски виготовлені руками людей. А основний акцент зроблений на головному уборі – він складається з трьох пар очей, двох дзьобів і на ньому в цілому 3 пари ріг і бивнів", – розповіла художниця по костюмах Леся Патока.

Для створення головного убору, який можна без перебільшення назвати витвором мистецтва, пішло більше трьох тижнів, а вага його досягає 4 кг! Але і на цьому його створення не зупинилася. Матеріали для костюма художники замовляли за кордоном, а отримавши їх, приступили до створення неймовірного пальто, до ваги і габаритів якого теж потрібно пристосуватися.

"Вага його пальто досягає 7-ми кг і це дійсно дуже важко! А все тому що на ньому майже 25 метрів тканини різних відтінків, нарізаних в дрібну бахрому. Це все наші майстри робили вручну! І за рахунок обсягу руху героя виглядають фантастично!" – поділилася художниця по костюмах гіпер-шоу "Маска".

До того ж, у героя безліч символічних деталей. Наприклад, величезна кількість азіатських дзвіночків, вшитих в рукавички і рукава, більше 30 кілець, одягнутих поверх рукавичок. А ще неймовірне взуття, зроблене на замовлення.

"Це досить специфічне взуття на 20-ти сантиметровій платформі, тому що всіх героїв ми робимо дуже гіперболізованими і перебільшеними – всюди, де можемо, додаємо зріст і об'єм. В даному випадку ми поставили героя на платформу, і знаменитість вчилася на ній ходити і розношувати її, тому що це не дуже проста історія", – поділилася Леся Патока.

Нагадаємо, український проєкт "Маска" на телеканалі "Україна" буде складатися з рекордних для популярного формату The Masked Singer 12 епізодів і вражає своїми масштабами. Учасниками музичного шоу-детектива "Маска" стануть українські зірки – актори, музиканти, коміки, спортсмени, політики, ведучі та співаки. Але їх особистості – таємниця, розгадати яку повинні глядачі. Ведучим телепроєкту стане Володимир Остапчук.

Раніше телеканал "Україна" представив наймилішого учасника шоу "Маска" – Циклопа.

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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