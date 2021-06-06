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Акторка з "Татусевих дочок" розлучилася з чоловіком: Діти були змушені це прийняти

Вчора, 13:57

Дар'я Мельникова і Артур Смольянинов залишилися в дружніх стосунках

Дарина Мельникова/Артур Смольянинов
Дарина Мельникова/Артур Смольянинов
Фото: Скриншот из видео, instagram.com/melnikovadsh

Дар'я Мельникова, яка зіграла роль Жені Васнецової в серіалі "Татусеві дочки", розлучилася зі своїм чоловіком, актором Артуром Смоляниновим. Вони одружилися у 2013 році і виховали двох синів. Зараз екси підтримують дружні стосунки.

Про розлучення Дар'я розповіла в інтерв'ю, опублікованому в YouTube-каналі FAMETIME TV. За її словами, конкретних причин для розриву не було, але це стало обопільним рішенням, та претензій одне до одного вони з Артуром не мають.

"Напевно це буде камінг-аут: ми розлучилися... Так склалися обставини. Але ми залишаємося батьками наших дітей. У нас хороші стосунки... Ми розійшлися друзями", – сказала Мельникова.

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Ділитися подробицями життя з Смольяниновим акторка не вважає за потрібне. Вона також заперечує чутки про кризу в їхньому шлюбі. Про нові стосунки Дар'я поки не замислюється.

Актриса Дарина Мельникова з дітьми
Актриса Дарина Мельникова з дітьми
Фото: instagram.com/melnikovadsh

Дар'я Мельникова і Артур Смольянинов одружилися у 2013 році. У 2015 році у них народився первісток, син Артур, а в 2018-му – другий син, Марк. Акторка зазначила в інтерв'ю, що діти знають про розлучення батьків:

"Вони просто зрозуміли, що мама з татом живуть окремо. Вони вже звикли".

Як зірки пережили розрив стосунків, дивіться в сюжеті:

Ми також писали, що зірка серіалу "Татусеві дочки" вагітна від фігуриста, старшого за неї на 21 рік.

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Джерело: instagram.com/melnikovadsh
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