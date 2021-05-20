Чи буде Коляденко знову одружуватися з Білик – зізнання телеведучого

Український хореограф і колишній коханий Ірини Білик Дмитро Коляденко прокоментував її розлучення і відповів, чи буде знову робити пропозицію співачці

Ірина Білик та Дмитро Коляденко Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Хореограф Дмитро Коляденко висловився про розлучення його колишньої коханої Ірини Білик з режисером Асланом Ахмадовим. Попри те, що серце співачки тепер вільно і вони з Коляденко в дружніх стосунках, він не хотів би з нею знову возз'єднуватися.

Як відомо, ініціатором розлучення з Асланом Ахмадовим була сама співачка. Річ у тому, що Аслан проживає в Росії, але за рік жодного разу не відвідав артистку і їхнього спільного сина, Табриза. Подібне здивувало Коляденко.

"Я б пішки дійшов. Ну що там йти – 1000 км? Все-таки, ти ж тато! У тебе син росте", – сказав Дмитро Коляденко.

Хореограф зізнався, що спілкування через телефон не замінити живим. А ось на питання про те, чи збирається Дмитро Коляденко знову зробити пропозицію Ірині Білик – хореограф однозначно відповів, що не планує робити подібне.

"Мені здається, що не можна повертати колишніх. А де гарантія, що я знову не буду викидати дивани, знову не буду ревнувати, знову не буду заклеювати її косметику від злості. Мені здається, краще почати нове життя і мені, і Ірі. А дружити можна в будь-якій ситуації. Ось дружити я хочу з нею", – заявив Коляденко.

Повне інтерв'ю з Дмитром Коляденком дивіться в сюжеті:

Раніше Ірина Білик нарешті зізналася, що зробила три пластичні операції.

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