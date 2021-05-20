Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Чи буде Коляденко знову одружуватися з Білик – зізнання телеведучого

Сьогодні, 20:55

Український хореограф і колишній коханий Ірини Білик Дмитро Коляденко прокоментував її розлучення і відповів, чи буде знову робити пропозицію співачці

Ірина Білик та Дмитро Коляденко
Ірина Білик та Дмитро Коляденко
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Хореограф Дмитро Коляденко висловився про розлучення його колишньої коханої Ірини Білик з режисером Асланом Ахмадовим. Попри те, що серце співачки тепер вільно і вони з Коляденко в дружніх стосунках, він не хотів би з нею знову возз'єднуватися.

Як відомо, ініціатором розлучення з Асланом Ахмадовим була сама співачка. Річ у тому, що Аслан проживає в Росії, але за рік жодного разу не відвідав артистку і їхнього спільного сина, Табриза. Подібне здивувало Коляденко.

"Я б пішки дійшов. Ну що там йти – 1000 км? Все-таки, ти ж тато! У тебе син росте", – сказав Дмитро Коляденко.

Хореограф зізнався, що спілкування через телефон не замінити живим. А ось на питання про те, чи збирається Дмитро Коляденко знову зробити пропозицію Ірині Білик – хореограф однозначно відповів, що не планує робити подібне.

"Мені здається, що не можна повертати колишніх. А де гарантія, що я знову не буду викидати дивани, знову не буду ревнувати, знову не буду заклеювати її косметику від злості. Мені здається, краще почати нове життя і мені, і Ірі. А дружити можна в будь-якій ситуації. Ось дружити я хочу з нею", – заявив Коляденко.

Повне інтерв'ю з Дмитром Коляденком дивіться в сюжеті:

Раніше Ірина Білик нарешті зізналася, що зробила три пластичні операції.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Відомий репер підтвердив стосунки з Ріанною: Кохання всього мого життя 1000 разів "так": Ольга Сумська із чоловіком оновили весільні заприсягання - як це було (відео) Пугачова без макіяжу грайливо позувала для Галкіна в своєму саду (фото)
Ірина Білик Дмитро Коляденко розлучення зірок романи зірок
Реклама

Новини партнерів

Красивейшая гольфистка мира о том, как за ней шпионили в бинокль
Красивейшая гольфистка мира о том, как за ней шпионили в бинокль
Лорак сообщила поклонникам приятную новость
Лорак сообщила поклонникам приятную новость
Присмотритесь: это симптомы рака кишечника
Присмотритесь: это симптомы рака кишечника
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х

Популярні статті

Сьогодні, 05:20Events

З Днем вишиванки: привітання, картинки і вірші

Вчора, 19:21Зірково

Постановник номеру Go_A на Євробаченні розлючений через звинувачення в плагіаті: У мені кипить

Вчора, 16:05Events

Привітання з днем народження подрузі в прозі і віршах

Вчора, 14:56Смачно

12 рецептів, які змусять полюбити скумбрію ще сильніше

Вчора, 08:15Здорово

Який чай допоможе збадьоритися краще, ніж кава, і подолати стрес

Вчора, 00:54Зірково

Маніжа у величезній сукні виступила на Євробаченні-2021. Вона теж пройшла до фіналу (відео)

18 травняЗірково

Наші – рулять! Go_A запалили в першому півфіналі Євробачення-2021 (відео)

18 травняЗірково

Дорофєєва показала стрінги-скорпіони за 1000 грн під салатовою сукнею

18 травняЗірково

Все про секс-скандал навколо Меладзе та як на продюсера впливає Віра Брежнєва

18 травняСмачно

Запечена молода картопля в духовці – 3 смачних рецепти

18 травняЗірково

Іноземці жахнулися від поведінки Кіркорова на відкритті Євробачення-2021: що кажуть

18 травняЗірково

Пугачова без макіяжу грайливо позувала для Галкіна в своєму саду (фото)

18 травняЗірково

Менша Полякова поміняла стиль. Тепер її порівнюють з Леді Гагою

18 травняEvents

День ангела Ірини: красиві привітання в прозі і віршах

18 травняЗірково

Як склалася доля українок після участі в Міс Всесвіт

18 травняСмачно

Смачніше за яєчню та омлет – 5 рецептів запіканки з яєць

Новини партнерів

Ушла из жизни звезда всеми любимых сериалов
Ушла из жизни звезда всеми любимых сериалов
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Как выбрать одежду по знаку зодиака
Как выбрать одежду по знаку зодиака
Вакцинированным в 2021г. от COVID придется снова делать прививки?
Вакцинированным в 2021г. от COVID придется снова делать прививки?
Как выглядели звезды Голливуда на выпускном. Фото
Как выглядели звезды Голливуда на выпускном. Фото
"Они меня обвинили": мать известной певицы попала в беду
"Они меня обвинили": мать известной певицы попала в беду

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти