Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Анджеліна Джолі вважає несправедливим рішення судді у справі про розлучення з Бредом Піттом

Сьогодні, 12:54

Шлюборозлучний процес голлівудської пари почався в 2016 році і продовжується досі. Актори ведуть боротьбу за опіку над дітьми

Анджеліна Джолі з Бредом Піттом
Анджеліна Джолі з Бредом Піттом
Фото: Getty Images

Анджеліна Джолі і Бред Пітт продовжують з'ясовувати стосунки в суді . Голлівудська актриса розкритикувала суддю Джона Одеркірка, який приймає рішення про опіку над дітьми в її розлучення з Бредом Піттом. Про це повідомляє портал Page Six .

За словами актриси, суддя відмовився вислухати свідчення дітей пари.

"Суддя Одеркірк відмовив міс Джолі в справедливому судовому розгляді, неправомірно виключивши її докази, що мають відношення до здоров'я, безпеки та добробуту дітей, докази, які мають вирішальне значення для її справи", – сказано в заяві Джолі.

Фото: Getty Images

Адвокати Пітта вже відреагували на заяву Джолі.

"За останні шість місяців Одеркірк ретельно і справедливо провів обширний судовий розгляд, і виніс попереднє рішення та постанову після заслуховування думок експертів і очевидців", – сказано в заяві.

Нагадаємо, зараз колишнє подружжя ведуть боротьбу за опіку над дітьми. У експодружжя троє рідних дітей: 14-річна Шайло, 12-річні Нокс і Вів'єн, а також троє прийомних: 16-річна Захара, 17-річний Пакс і 19-річний Меддокс.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
57-річний Бред Пітт похизувався новою зачіскою на сцені Оскара (фото) Анджеліна Джолі вкрилася роєм бджіл для фотосесії. Акторка мусила не рухатися 18 хвилин (фото)
Анджеліна Джолі Бред Пітт розлучення зірок
Реклама

Новини партнерів

Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Что едят звезды: Соломия Витвицкая показала свой завтрак
Что едят звезды: Соломия Витвицкая показала свой завтрак
Руслана Писанка впервые показала свой загородный дом. Фото
Руслана Писанка впервые показала свой загородный дом. Фото

Популярні статті

Сьогодні, 14:35Смачно

Як спекти смачні рогалики на кефірі швидко та просто

Сьогодні, 11:45Смачно

Ідеальний рис щодня – інструкція до обов'язкового застосування

Сьогодні, 10:49Смачно

5 швидких і оригінальних салатів з авокадо, які ви маєте спробувати

Вчора, 20:06Здорово

Як схуднути в ногах швидко і ефективно: ТОП-5 порад

Вчора, 19:30Зірково

Сергій Притула став батьком втретє

Вчора, 19:00Смачно

Класичний рецепт кексів у формочках

Вчора, 16:25Смачно

Салат з ананасами і курячими грудками: 3 простих, але смачних рецепти

Вчора, 12:35Здорово

Коли процедури не позбавлять від прищів і як допомогти проблемній шкірі в спеку

Вчора, 12:35Фаново

70-річна жінка розкрила секрет своєї вічної молодості. Вам потрібен вітамін D

Вчора, 11:36Смачно

Чому дораду варто додати у раціон та два корисних рецепти з нею

Вчора, 11:17Зірково

Юля Зайка порушила правила з Холостяком: Вимкнулися камери, ми почали тікати

Вчора, 08:01Зірково

Аліна Гросу висловилась про рідну мову: Максимально милозвучна та близька до душі

24 травняЗірково

Руслана Писанка зізналася, чому у них з чоловіком немає дітей

24 травняСмачно

Як отримати максимум користі від чаю матча: 9 важливих правил і 2 рецепти з ним

24 травняЗірково

Ігор Кондратюк про Go_A на Євробаченні: Не вірив, що вони можуть перемогти

24 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 24 травня для всіх знаків зодіаку: Овни, не приневолюйте себе – відпочиньте!

Новини партнерів

Стас Боклан показал свою жену, с которой уже 35 лет вместе
Стас Боклан показал свою жену, с которой уже 35 лет вместе
Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Какими были известные дамочки до пика слава?
Какими были известные дамочки до пика слава?
Алла Пугачева обратилась к старшей дочери в соцсетях
Алла Пугачева обратилась к старшей дочери в соцсетях

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти