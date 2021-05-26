Анджеліна Джолі вважає несправедливим рішення судді у справі про розлучення з Бредом Піттом

Шлюборозлучний процес голлівудської пари почався в 2016 році і продовжується досі. Актори ведуть боротьбу за опіку над дітьми

Анджеліна Джолі з Бредом Піттом Фото: Getty Images

Анджеліна Джолі і Бред Пітт продовжують з'ясовувати стосунки в суді . Голлівудська актриса розкритикувала суддю Джона Одеркірка, який приймає рішення про опіку над дітьми в її розлучення з Бредом Піттом. Про це повідомляє портал Page Six .

За словами актриси, суддя відмовився вислухати свідчення дітей пари.

"Суддя Одеркірк відмовив міс Джолі в справедливому судовому розгляді, неправомірно виключивши її докази, що мають відношення до здоров'я, безпеки та добробуту дітей, докази, які мають вирішальне значення для її справи", – сказано в заяві Джолі.

Фото: Getty Images

Адвокати Пітта вже відреагували на заяву Джолі.

"За останні шість місяців Одеркірк ретельно і справедливо провів обширний судовий розгляд, і виніс попереднє рішення та постанову після заслуховування думок експертів і очевидців", – сказано в заяві.

Нагадаємо, зараз колишнє подружжя ведуть боротьбу за опіку над дітьми. У експодружжя троє рідних дітей: 14-річна Шайло, 12-річні Нокс і Вів'єн, а також троє прийомних: 16-річна Захара, 17-річний Пакс і 19-річний Меддокс.

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