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Кім Кардаш'ян вважає себе невдахою в шлюбі з Каньє і бажає йому дружину, кращу, ніж вона сама

Сьогодні, 10:55

Кім розповіла про причини розлучення з Каньє у випуску реаліті "Сімейство Кардашян"

Кім Кардаш'ян і Каньє Уест
Кім Кардаш'ян і Каньє Уест
Фото: instagram.com/kimkardashian, instagram.com/kanyewestt_official/

Новина про розлучення Кім Кардаш'ян і Каньє Веста стала справжнім шоком. Здавалося б, що може зруйнувати ідеальний на вигляд шлюб? Але Кім втомилася. Саме в цьому вона зізналася у новому випуску реаліті "Сімейство Кардаш'ян".

Своїй сестрі Хлоє Кім поскаржилася, що не могла більше підтримувати чоловіка і що "застрягла в минулому". А ще вона побажала Весту хорошу дружину. Ось це дуже несподівано.

"Чесно кажучи, я більше не можу. Чому я все там, де застрягла на довгі роки? Він їде в інший штат щороку. А я повинна бути разом з ним, щоб ростити дітей. І він прекрасний батько, він зробив приголомшливу роботу. Я думаю, що він заслуговує на когось, хто зможе підтримати кожен його крок, слідувати за ним усюди і переїхати в Вайомінг. Я не можу цього зробити. у нього повинна бути дружина, яка підтримає його в усьому, буде подорожувати з ним і робити все для нього", – поділилася Кім Кардаш'ян.

Кім Кардашьян і Каньє Вест
Кім Кардашьян і Каньє Вест
Фото: instagram.com/kimkardashian

40-річна знаменитість заявила, що відчуває себе невдахою, бо не може бути тією дружиною, яка, на її думку, потрібна Каньє, передає People.

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Однак між ними немає ворожнечі і навіть сварок. Кім просто змирилася з розривом. "Зараз все спокійно, і я просто живу з цим", – додала вона.

Фото: instagram.com/kimkardashian

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян і Каньє Вест уклали шлюб в 2014 році. До цього вони зустрічалися два роки. У Кім і Каньє четверо дітей: дочки Норт і Чикаго і сини Сейнт і Псалм.

Дивіться в сюжеті, як зірки пережили розрив стосунків:

Раніше ми писали, що інсайдер назвав причину, чому Кім Кардаш'ян подала на розлучення з Каньє Вестом.

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