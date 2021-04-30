Зірка серіалу Татусеві дочки вагітна від фігуриста, старшого її на 21 рік

Ліза Арзамасова поділилася відео, в якому повідомила радісну новину – вона стане мамою

Для 26-річної Галини Сергіївни з "Татусевих дочок" ця вагітність перша. А ось у її чоловіка – 47-річного Іллі Авербуха – вже є син від попереднього шлюбу.

В Instagram-профілі Арзамасова опублікувала відео, в якому вже помітний її округлий живіт. Щаслива артистка оголосила про вагітність.

"Ділимося нашою радістю самі, поки нас в цій радості не стали "викривати" пильні спостерігачі. Всім гарного дня, бережіть одне одного!", – додала вона в пості.

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Про те, що акторка почала зустрічатися з фігуристом, старшим її на 21 рік, ЗМІ писали навесні минулого року. У грудні Арзамасова і Авербух одружилися.

Раніше Ілля Авербух був одружений із фігуристкою Іриною Лобачовою. Пара була в шлюбі з 1995 по 2007 рік. У 2004 році у них народився син Мартін, який після розлучення батьків залишився жити з батьком.

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