Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Зірка серіалу Татусеві дочки вагітна від фігуриста, старшого її на 21 рік

Сьогодні, 11:42

Ліза Арзамасова поділилася відео, в якому повідомила радісну новину – вона стане мамою

Для 26-річної Галини Сергіївни з "Татусевих дочок" ця вагітність перша. А ось у її чоловіка – 47-річного Іллі Авербуха – вже є син від попереднього шлюбу.

В Instagram-профілі Арзамасова опублікувала відео, в якому вже помітний її округлий живіт. Щаслива артистка оголосила про вагітність.

, (@Liza_arzamasova)

"Ділимося нашою радістю самі, поки нас в цій радості не стали "викривати" пильні спостерігачі. Всім гарного дня, бережіть одне одного!", – додала вона в пості.

Читайте також:
Букінгемському палацу довелося порушити давню традицію через вагітність Кейт Міддлтон

Про те, що акторка почала зустрічатися з фігуристом, старшим її на 21 рік, ЗМІ писали навесні минулого року. У грудні Арзамасова і Авербух одружилися.

Раніше Ілля Авербух був одружений із фігуристкою Іриною Лобачовою. Пара була в шлюбі з 1995 по 2007 рік. У 2004 році у них народився син Мартін, який після розлучення батьків залишився жити з батьком.

Ми також писали, що Ліза Арзамасова відповіла на критику в Мережі через її новий роман.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Шо там по розлученню з Елджеєм? Фани вирішили, що Настя Івлєєва розлучилася з чоловіком Ми більше не сім'я: дружина екссоліста "Время и Стекло" розчарувалася в їх стосунках з Позитивом Зірка Гри престолів Наталі Дромер вперше стала мамою
вагітність татусеві доньки романи зірок
Реклама

Новини партнерів

Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Рецепт марокканских блинов "Тысяча пузырьков" 
Рецепт марокканских блинов "Тысяча пузырьков" 
Ирина Федишин с подружкой в купальниках понежились в чане
Ирина Федишин с подружкой в купальниках понежились в чане
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото

Популярні статті

Сьогодні, 10:30Смачно

Лаваш із сиром на багатті: 5 варіантів для пікніка

Сьогодні, 05:04Events

Страсна п'ятниця: листівки, вірші і побажання

Вчора, 18:24Фаново

Страсна п'ятниця-2021: чого не можна робити у цей день

Вчора, 16:36Зірково

Олена Кравець зробила каре і помолодшала на 10 років: Психанула, як то кажуть (фото)

Вчора, 11:50Фаново

Страсна п'ятниця-2021: головні прикмети дня

Вчора, 05:54Психо

Гороскоп на сьогодні 29 квітня для всіх знаків зодіаку: Близнята, вам пощастить!

28 квітняЗірково

Відео дочки Пугачової розчулило шанувальників: Яка ж вона чарівна

28 квітняФаново

Привітання у віршах і картинках з Чистим четвергом

28 квітняСмачно

Як приготувати бограч на багатті – рецепт закарпатської страви

28 квітняФаново

Чистий четвер-2021: що не можна робити в свято

28 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 28 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, не тринькайте!

27 квітняЗірково

4000 гривень за 20 кв м! Дружина Павліка поскаржилася на клінінгову компанію та відгуки блогерів

27 квітняЗірково

Лобода і Лорак прийшли на російське МУЗ-ТБ. Дорофєєва з ними у номінації Найкраще жіноче відео

27 квітняСмачно

7 несподіваних страв з хека, які ви захочете готувати постійно

27 квітняФаново

Чистий четвер: головні прикмети свята

27 квітняЗірково

Кіркоров напередодні 54-річчя заявив про своє особисте життя: Я собі ні в чому не відмовляю

Новини партнерів

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет Кэмбидж
"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет Кэмбидж
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Андрей Данилко впервые признался, что у него за болезнь
Андрей Данилко впервые признался, что у него за болезнь
Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти