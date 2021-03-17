Актор серіалу "Незакрита мішень" Євген Єфремов: "У моїй родині демократії не було"

Він порівняв виховання своє і свого сина

Вже цього тижня глядачі телеканалу "Україна" побачать заключні епізоди серіалу "Незакрита мішень" про біатлоністку, кар'єра якої виявляється під загрозою через допінговий скандал. Популярний актор Євген Єфремов у цій картині зіграв тренера. Про зйомки в серіалі, непростих 90-х і вихованні сина він розповів нам в інтерв'ю.

Євген, частина зйомок проходила в Карпатах. Як справлялися з лютими морозами, адже температура повітря опускалася до мінус 20?

Так, був сильний мороз, плюс вітер. Мені-то простіше, адже я був одягнений, а дівчата в одних комбінезонах знімалися, вони величезні молодці. Мені було холодно навіть на них дивитися. Але вони впоралися, перемогли холод. Крім актрис, на майданчику також були присутні реальні спортсменки. Для мене це подвиг. Незалежно від погоди – вітер, сніг – вони виходять на трасу і пашуть. Не уявляю, яка сила волі повинна бути.

Актор Євген Єфремов Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Вам самому теж довелося встати на лижі?

Ні. Я на лижах не катався. Та й взагалі з зимовими видами спорту я не дуже. Люблю футбол, правда, зараз вже як вболівальник. Раніше, до пандемії, любив із сином Сашком ходити на стадіон. Він може і не сильно хотів, але йшов, бо тато – уболівальник (сміється).

Вашому синові вже 16. Визначився, куди буде вступати?

Зараз розглядає політологію. Він добре знає англійську, любить історію і з величезним інтересом говорить про різні історичні події. Нехай пробує, а там подивимося – його це чи ні.

Вам батьки теж надавали цю свободу вибору?

Ні. Мені говорили, що потрібна професія. "Яке акторство? Ти ж мужик. Що ти дурницями займаєшся?" У мене було жорстко і, якщо чесно, не особливо вірили, що у мене вийде, особливо мама. Але так було до перших проєктів, потім, звичайно, дуже пишалися.

Актор Євген Єфремов Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Коли я був у віці свого сина, такої демократії в родині не було. Я йому завжди кажу, що все пізнається в порівнянні. Але він не знає, як може бути по-іншому – з позиції сили. Я намагаюся у вихованні від зворотного йти.

Після закінчення школи ви пішли освоювати якусь професію?

Ні, я якийсь час перебував у пошуку. Відразу пішов працювати. Що доводилося, що міг знайти, що підкидали, за те і брався. Це був 95-й рік, досить важкі часи. Було вдома непросто, потрібно було брати участь. А коли стало трохи легше, зрозумів, що потрібно пробувати себе в акторстві.

Ніколи не шкодували, що обрали цю професію?

Не шкодував. Хоча тоді був важкий період. Всяке бувало – виникали простої, не було фінансової подушки, потрібно було заощаджувати, наприклад, кидати курити, щоб було що поїсти. Але моє щастя, що я розумію, ким хочу бути в житті, в якій професії існувати. А як буду жити в матеріальному плані – мені все одно.

Актор Євген Єфремов Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Ваша дружина також актриса. Через те, що ви обидва – творчі особистості, вдома не виникає конфліктів?

Хіба що на ґрунті творчості, якісь робочі моменти. Оскільки зараз карантин, то ми часто пишемо самопроби. Поставив телефон на штатив – і ти в якості і партнера, і режисера допомагаєш їй, а вона – тобі. Там можуть бути якісь моменти, але не конфлікт, а пошук. Він може бути високоемоційним. А так, навпаки, є розуміння. Якби у неї чоловік був з іншої професії, було б складніше. Вона розуміє мій стан, коли я приходжу додому, а у мене щось не вийшло. Розуміє, що має пройти якийсь час, щоб переварити і заспокоїтися.

А конкуренція не відчувається?

Ні. Вона ж жінка, а я – чоловік. Коли я зайшов у свій перший телевізійний проєкт, ми домовилися, що спочатку спробуємо розвивати мою кар'єру, а потім я всіляко буду намагатися допомогти їй. Тоді я прийшов спробувати себе у ролі в одній серії, а вийшло, що з 50 епізодів у першому блоці відпрацював 19. Пам'ятаю, був студентом-стажером, смішним, худим, злим і голодним до роботи. Але було прикольно, школа хороша. Все-таки чоловікам в професії легше, тому що конкуренція менша.

Тим часом актриса Римма Зюбіна знову пішла вчитися і стала інтерном.

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