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Помер зірка культового серіалу "Династія"

Сьогодні, 12:53

Актор зіграв роль першого чоловіка героїні Крістл Керрінгтон

Пішов з життя знаменитий американський актор, каскадер і зірка культового серіалу "Династія" Джеффрі Скотт. Йому було 79 років. Актор помер ще 23 лютого, перебуваючи у своєму будинку в Колорадо, але про трагічну звістку ЗМІ дізналися лише днями.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, Джеффрі Скотт помер від хвороби Паркінсона наступного дня після свого 70-річчя. Про його смерть розповіла його дружина Шері Кетрін Скотт.

Джеффрі Скотт
Джеффрі Скотт
Фото: Getty Images

Джеффрі Скотт народився 22 лютого 1942 року і виріс в Каліфорнії. Він почав свою кар'єру актора в шоу-бізнесі, а згодом підписав контракт з компанією Universal. Участь в перших двох сезонах популярної мильної опери "Династія" зробило Джеффрі знаменитим. Він зіграв тенісиста Марка Дженнінгса – першого чоловіка Крістл Керрінгтон, яку грала Лінда Еванс.

Лінда Еванс, Джон Форсайт, Джоан Коллінз, Джеффрі Скотт
Лінда Еванс, Джон Форсайт, Джоан Коллінз, Джеффрі Скотт
Фото: Getty Images

Крім "Династії" актор грав і в інших популярних серіалах того часу. Також він успішно знімався в рекламі, включаючи рекламні ролики сигарет Camel і дезодоранту Old Spice.

Джеффрі Скотт був одружений тричі. Його останньою дружиною була Шері Скотт.

Раніше ми повідомляли про смерть зірки серіалу "Молодіжка".

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