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"Мені є чому навчити інших": відомий актор має намір піти в політику

Сьогодні, 16:00

Меттью Макконахі може поборотися за пост губернатора штату Техас

Напередодні ми писали, що соліст гурту "ТІК" став співвласником IT-компанії. Тепер із несподіваною заявою виступив Меттью Макконахі. Хоча в минулому актор говорив, що навряд чи змінить професію, зараз він думає навпаки.

51-річний Макконахі готовий поборотися за пост губернатора штату Техас. Про це він повідомив нещодавно в подкасті The Balanced Voice, опублікованому в YouTube.

Актор Меттью Макконахі
Актор Меттью Макконахі
Фото: Imdb.com

Під час бесіди з актором ведуча подкасту Ранія Манкаріус запитала Макконахі, чи може стати висунення на пост губернатора Техасу його наступним кроком в житті.

"Я дійсно думаю, що мені є чому навчити і чим поділитися. Це варто серйозно обміркувати", – заявив він.

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В даний час Меттью Макконахі проживає в Техасі разом зі своєю сім'єю. Вибори губернатора цього штату заплановані на 2022 рік.

Меттью Макконахі – не перший актор, який бажає спробувати себе в політиці. Його попередниками на цій арені були Вілл Сміт, Арнольд Шварценеггер, а також Каньє Вест зі своєю скандальною заявою про вибори на посаду президента США.

Раніше Меттью Макконахі зізнався, що його шантажем примусили позбутися незайманості в 15 років.

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