5 фільмів про Голокост, які варто подивитися кожному

До дня пам'яті жертв Голокосту згадуємо найсильніші кінострічки про цю трагедію

Попри те, скільки років минуло після трагічного періоду, коли нацистська Німеччина приступила до знищення євреїв у Європі, досі люди намагаються дізнатися, що ж відбувалося насправді.

Періодично відкриваються нові деталі про події тих часів і багато хто задається питанням – чи зможе коли-небудь подібне статися ще раз? Глядачі шукають відповіді й в фільмах теж.

У добірку ми не включили "Список Шиндлера", "Хлопчик у смугастій піжамі", "Піаніст" і деякі інші знайомі стрічки, адже кожен глядач їх вже дивився щонайменше один раз.

Польський оскароносний фільм розповідає історію молодої сироти Анни, яка виховувалася в монастирі. Але перед тим, як стати черницею, Анна відвідує свою єдину родичку, тітку Ванду. Та розповідає, що дівчина насправді єврейка, її справжнє ім'я – Іда, а батьки були вбиті під час війни. Дівчина вирішує розшукати їх могили та разом зі своєю тіткою вирушає в неймовірну подорож, яка переверне їхнє уявлення про минуле.

Легендарний фільм режисера Роберто Беніньї, єдиному з небагатьох, кому вдалося поєднати трагічну тему з комедійним поглядом на події. Режисер також зіграв головну чоловічу роль – Гвідо, який потрапляє зі своїм сином до концентраційного табору. Але для Гвідо важливо не тільки фізично врятувати сина, але і не дати йому відчути трагедію, тому чоловік починає грати з малюком в гру, а головним призом стає танк. Всупереч жахам, які відбуваються поруч з ними, син вірить, що все, що відбувається – просто гра.

"Два вигляди Освенцима" (2011)

"Два вигляди Освенцима" Фото: youtube.com

Французький документальний фільм Вільяма Карела заснований на двох фотоальбомах. Один з них знайшла Ліля Якоб – колишній в'язень Освенцима. На фотографіях були зображені угорські євреї, які потрапили в концтабір у 1944 році. Для багатьох з них це були останні моменти життя. А в другому фотоальбомі – повсякденні будні Карла Гекера, який того ж року зі своїми товаришами по службі працював в цьому таборі...

Одна з найкращих юридичних драм, кінострічка режисера Стенлі Крамера була номінована на 11 "Оскарів" і виграла два з них – за найкращу чоловічу роль і найкращий сценарій. Напружений сюжет розповідає про процес над нацистськими злочинцями, який проходив у Нюрнберзі в 1948 році. Проходять слухання справ юристів, які служили нацистському режиму в Німеччині. Американському провінційному судді належить розібратися і прийняти правильне рішення, щоб винести справедливий вирок.

Угорський фільм "Син Саула" був відзначений "Оскаром" в категорії ""Найкращий фільм іноземною мовою", а також отримав гран-прі Каннського кінофестивалію. Сюжет повертає глядача в 1944 рік, в концтабір Освенцим, де член зондеркоманди Саул Ауслендер разом з іншими євреями зобов'язані кремувати убитих. Одного разу Саул зауважує, як нацистський лікар вбиває хлопчика, що вижив після газової камери. Але в дитині Саул впізнає свого сина і вирішує, що потрібно його поховати згідно з єврейськими традиціями. Тим часом члени зондеркоманди дізнаються, що їх скоро вб'ють, і починають готувати втечу...

Раніше ми робили огляд 10 найочікуваніших фільмів 2021 року.

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