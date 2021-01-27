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5 фільмів про Голокост, які варто подивитися кожному

Сьогодні, 10:30

До дня пам'яті жертв Голокосту згадуємо найсильніші кінострічки про цю трагедію

Попри те, скільки років минуло після трагічного періоду, коли нацистська Німеччина приступила до знищення євреїв у Європі, досі люди намагаються дізнатися, що ж відбувалося насправді.

Періодично відкриваються нові деталі про події тих часів і багато хто задається питанням – чи зможе коли-небудь подібне статися ще раз? Глядачі шукають відповіді й в фільмах теж.

У добірку ми не включили "Список Шиндлера", "Хлопчик у смугастій піжамі", "Піаніст" і деякі інші знайомі стрічки, адже кожен глядач їх вже дивився щонайменше один раз.

"Іда" (2015)

Польський оскароносний фільм розповідає історію молодої сироти Анни, яка виховувалася в монастирі. Але перед тим, як стати черницею, Анна відвідує свою єдину родичку, тітку Ванду. Та розповідає, що дівчина насправді єврейка, її справжнє ім'я – Іда, а батьки були вбиті під час війни. Дівчина вирішує розшукати їх могили та разом зі своєю тіткою вирушає в неймовірну подорож, яка переверне їхнє уявлення про минуле.

"Життя прекрасне" (1997)

Легендарний фільм режисера Роберто Беніньї, єдиному з небагатьох, кому вдалося поєднати трагічну тему з комедійним поглядом на події. Режисер також зіграв головну чоловічу роль – Гвідо, який потрапляє зі своїм сином до концентраційного табору. Але для Гвідо важливо не тільки фізично врятувати сина, але і не дати йому відчути трагедію, тому чоловік починає грати з малюком в гру, а головним призом стає танк. Всупереч жахам, які відбуваються поруч з ними, син вірить, що все, що відбувається – просто гра.

"Два вигляди Освенцима" (2011)

"Два вигляди Освенцима"
"Два вигляди Освенцима"
Фото: youtube.com

Французький документальний фільм Вільяма Карела заснований на двох фотоальбомах. Один з них знайшла Ліля Якоб – колишній в'язень Освенцима. На фотографіях були зображені угорські євреї, які потрапили в концтабір у 1944 році. Для багатьох з них це були останні моменти життя. А в другому фотоальбомі – повсякденні будні Карла Гекера, який того ж року зі своїми товаришами по службі працював в цьому таборі...

"Нюрнберзький процес" (1961)

Одна з найкращих юридичних драм, кінострічка режисера Стенлі Крамера була номінована на 11 "Оскарів" і виграла два з них – за найкращу чоловічу роль і найкращий сценарій. Напружений сюжет розповідає про процес над нацистськими злочинцями, який проходив у Нюрнберзі в 1948 році. Проходять слухання справ юристів, які служили нацистському режиму в Німеччині. Американському провінційному судді належить розібратися і прийняти правильне рішення, щоб винести справедливий вирок.

"Син Саула" (2015)

Угорський фільм "Син Саула" був відзначений "Оскаром" в категорії ""Найкращий фільм іноземною мовою", а також отримав гран-прі Каннського кінофестивалію. Сюжет повертає глядача в 1944 рік, в концтабір Освенцим, де член зондеркоманди Саул Ауслендер разом з іншими євреями зобов'язані кремувати убитих. Одного разу Саул зауважує, як нацистський лікар вбиває хлопчика, що вижив після газової камери. Але в дитині Саул впізнає свого сина і вирішує, що потрібно його поховати згідно з єврейськими традиціями. Тим часом члени зондеркоманди дізнаються, що їх скоро вб'ють, і починають готувати втечу...

Раніше ми робили огляд 10 найочікуваніших фільмів 2021 року.

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