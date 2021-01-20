Серіал "Люпен" про злодія-джентльмена став хітом. Розповідаємо, чи варто дивитися

Короткий огляд головної серіальної новинки січня

Один з найгучніших серіалів січня "Люпен", який розповідає про хитрого французького злодія-джентльмена, очолив топ-10 найпопулярніших шоу на Netflix.

Це перший французький серіал, якому вдалося поставити такий рекорд. За даними Variety, "Люпена" подивляться понад 70 мільйонів людей всього за один місяць після прем'єри, а це значить, що він обжене за популярністю гучні серіали "Хід королеви" і "Бріджертони".

Час дізнатися, чому серіал підкорив глядачів.

Кадр з серіалу "Люпен" Фото: Netflix

1. У головній ролі – зірка "1+1" Омар Сі

Своєю популярністю "Люпен" багато в чому зобов'язаний зірковому акторського складу. Головну роль чемного злодія Ассана Діопа грає 43-річний французький актор, якого ми пам'ятаємо за комедією "1+1" ("Недоторканні"). Разом з ним також знялися Людівін Саньє ("Молодий тато"), Ніколь Гарсіа ("Строго на Південь"), Антуан Гуї ("Він і вона").

Більшість епізодів написав сценарист Джордж Кей, відомий по роботі над серіалом "Вбиваючи Єву".

Кадр з серіалу "Люпен" Фото: Netflix

2. Динамічний сюжет

Натхненний пригодами шляхетного літературного героя-розбійника Арсена Люпена, сучасний французький злодій Ассан Діоп планує пограбування року. Але зважився на це Ассан не просто так – в дитинстві він осиротів через те, що якийсь багатій Пеллегріні підставив його батька. Через два десятиліття Ассан вирішує помститися Пеллегріні та заради цього він готовий викрасти саму "Мону Лізу". Сюжет нереально динамічний і захоплює з першої серії. А якщо вам подобаються якісні сюжети про пограбування і ви любите благородних героїв – варто провести кілька годин за переглядом.

На цей момент вийшло п'ять епізодів першого сезону, але фанати вже з нетерпінням чекають продовження.

"Люпен" Фото: Скріншот з YouTube

3. Герой нашого часу

Головний герой – прагне до справедливості, хоч і діє абсолютно незаконними методами. В ході історії розкриваються деталі про дитинство Ассана Діопа і ми бачимо, як він поступово стає грізним, але моральним злодієм.

Історія Ассана заплутана та загадкова, що робить його для глядачів ще цікавішим і надихаючим героєм. Ну а сам Ассан надихається відомим персонажем з книг Моріса Леблана про злодія Люпена, який використовував мистецтво обману во благих цілях.

До речі, у Франції після виходу серіалу продажі книг про Арсена Люпена приголомшливо зросли.

Дивіться трейлер серіалу "Люпен" (2021):

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