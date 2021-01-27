5 фильмов о Холокосте, которые стоит посмотреть каждому

Ко дню памяти жертв Холокоста вспоминаем самые сильные киноленты об этой трагедии

Несмотря на то, сколько лет прошло после трагического периода, когда нацистская Германия приступила к уничтожению евреев в Европе, до сих пор люди пытаются узнать, что же происходило на самом деле.

Периодически проливается свет на новые детали о происшедших событиях и многие задаются вопросом – сможет ли когда-нибудь подобное произойти еще раз? Зрители ищут ответы и в фильмах тоже.

В подборку мы не включили "Список "Шиндлера", "Мальчик в полосатой пижаме", "Пианист" и некоторые другие знакомые ленты, ведь каждый зритель их уже смотрел минимум один раз.

Польский оскароносный фильм рассказывает историю молодой сироты Анны, которая воспитывалась в монастыре. Но перед тем, как стать монахиней, Анна посещает свою единственную родственницу, тетю Ванду. Та рассказывает, что девушка на самом деле еврейка, ее настоящее имя – Ида, а родители были убиты во время войны. Девушка решает разыскать их могилы и вместе со своей тетей отправляется в непредсказуемое путешествие, которое перевернет их представления о прошлом.

Легендарный фильм режиссера Роберто Бениньи, единственному из немногих, кому удалось соединить трагическую тему с комедийным взглядом на события. Режиссер также сыграл главную мужскую роль – Гуидо, который оказывается со своим сыном в концентрационном лагере. Но для Гуидо важно не только физически спасти сына, но и не дать ему ощутить трагедию, поэтому мужчина начинает играть с малышом в игру, а главным призом становится танк. Вопреки ужасам, которые происходят рядом с ними, сын верит, что все происходящее – просто игра.

"Два облика Освенцима" (2011)

"Два облика Освенцима" Фото: youtube.com

Французский документальный фильм Уильяма Карела основан на двух фотоальбомах. Один из них нашла Лиля Якоб – бывшая узница Освенцима. На фотографиях были изображены венгерские евреи, которые попали в концлагерь в 1944 году. Для многих из них это были последние моменты жизни. А во втором фотоальбоме – повседневные будни Карла Хекера, который в том же году со своими сослуживцами работал в этом лагере...

Одна из лучших юридических драм, кинолента режиссера Стэнли Крамера была номинирована на 11 "Оскаров" и выиграла два из них – за лучшую мужскую роль и лучший сценарий. Напряженный сюжет рассказывает о процессе над нацистскими преступниками, который проходил в Нюрнберге в 1948 году. Проходят слушания дел юристов, которые служили нацистскому режиму в Германии. Американскому провинциальному судье предстоит разобраться и принять правильное решение, чтобы вынести справедливый приговор.

Венгерский фильм "Сын Саула" был удостоен "Оскара" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" , а также получил гран-при Каннского кинофестиваля. Сюжет возвращает зрителя в 1944 год, в концлагерь Освенцим, где член зондеркоманды Саул Ауслендер вместе с другими евреями обязаны кремировать убитых. Однажды Саул замечает, как нацистский врач убивает выжившего после газовой камеры мальчика. В ребенке Саул узнает своего сына и решает что нужно его похоронить согласно еврейским традициям. Тем временем члены зондеркоманды узнают, что их скоро убьют, и начинает готовиться побег...

Ранее мы делали обзор 10 самых ожидаемых фильмов 2021 года.

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