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46-річна Пенелопа Крус приголомшила фігурою в чорному бікіні Chanel (фото)

Вчора, 12:30

Акторка поділилася новим знімком в Instagram

Прихильниця Chanel Пенелопа Крус поділилася першим відвертим фото в цьому році. На своїй сторінці в Instagram 46-річна акторка опублікувала кадр, для якого позувала в чорному купальнику французького бренду.

Фігурі Пенелопи можна тільки позаздрити. Її образ в спортивному бікіні з V-подібним вирізом, доповнений чорною накидкою, підкреслив принади знаменитості, оголивши її довгі ноги.

Акторка Пенелопа Крус
Акторка Пенелопа Крус
Фото: instagram.com/penelopecruzoficial

В руках Крус тримає білий шолом для скутера із лого Chanel і пильно дивиться в об'єктив.

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"Всіх з новим роком!", – коротко написала в публікації актриса.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Пенелопа Крус зіграє головну роль у фільмі про резонансні 70-х в Італії. Оскароносна зірка буде працювати з італійським режисером Емануеле Кріалезе. Зйомки фільму стартують влітку 2021 року.

А нещодавно Сальма Гаєк показала пишний бюст в бікіні і попрощалася з 2020 роком.

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