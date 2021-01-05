Дженніфер Лопес в червоному бікіні показала, як треба радіти життю: відео

51-річна співачка прогулялася пляжем

51-річна Дженніфер Лопес, яка нещодавно показала обличчя без макіяжу, надихає своїх шанувальників стежити не тільки за своїм тілом, а й за духовним станом.

Джей Ло опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram, на якому вона позує в червоному бікіні і накидці. Крім шикарної фігури, артистка показала, як вона медитує.

На ролику співачка спочатку тягнеться до неба, а потім кланяється морю. В описі до публікації Лопес додала два хештеги #meditation і #affirmations – "медитація" і "афірмації". Звідси можна зробити висновок, що артистка приділяє час духовним практикам і розвитку позитивного мислення.

Також Лопес додала хештег #motivation – "мотивація", закликаючи всіх наслідувати її приклад і радіти кожному дню. Спасибі, Джей Ло, от би ще зараз до океану і на пляж!

Нагадаємо, Дженніфер Лопес в неймовірному костюмі від Balmain виступила на Times Square.

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