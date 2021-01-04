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Надя Дорофєєва похвалилася стрункою фігурою в бікіні на Балі: фото

4 січня, 20:15

Артистка відпочиває з чоловіком у теплих краях

Співачка Надя Дорофєєва не стала проводити новорічну відпустку вдома, а полетіла зі своїм чоловіком, співаком Володимиром Дантесом, на Балі. Звідти Надя постить яскраві фото, зокреама й свої знімки в бікіні.

На кадрах Дорофєєва позує в сіро-блакитному купальнику перед дзеркалом, демонструючи свою струнку спортивну фігуру.

Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Крім цього, Надя опублікувала фото з Володимиром, на якому вони веселяться на пляжі. На цьому кадрі співачка позує в схожому купальнику, тільки вже жовтого кольору. Її образ доповнили кепка і кофта в тон купальнику.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Раніше ми розповідали, де відпочивають українські зірки на свята. Нагадаємо, Надя Дорофєєва зізналася, що вже перехворіла на COVID-19.

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