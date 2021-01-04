Топлес і в стрінгах: дружина Сергія Бабкіна здивувала відвертим фото

Сергій сфотографував дружину під час занять йогою

Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана здивувала своїх підписників відвертим фото. Зазвичай подібні знімки всі звикли бачити на сторінках, наприклад, Кім Кардаш'ян або Насті Каменських, але не в профілі у Бабкіної.

На прохання підписників Сніжана опублікувала в Instastories "фото, яке вона соромиться виставити". На знімку Бабкіна без бюстгальтера і в стрінгах займається йогою.

"Фото не постановочне. Це моя йога і несподіваний чоловік", – підписала знімок Сніжана.

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Зазначимо, що такого роду Instastories – це новий тренд у багатьох блогерів. У соцмережі вони залишають віконце, в якому фоловери пишуть свої запити, а блогери, в свою чергу, публікують фото.

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Нагадаємо, Сніжана Бабкіна показала свої дитячі знімки. Сніжана опублікувала кілька фото, на яких їй 10 років.

Ми також повідомляли, що Сергій Бабкін заспівав з дочкою українською.

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