Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Топлес і в стрінгах: дружина Сергія Бабкіна здивувала відвертим фото

4 січня, 13:47

Сергій сфотографував дружину під час занять йогою

Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана здивувала своїх підписників відвертим фото. Зазвичай подібні знімки всі звикли бачити на сторінках, наприклад, Кім Кардаш'ян або Насті Каменських, але не в профілі у Бабкіної.

На прохання підписників Сніжана опублікувала в Instastories "фото, яке вона соромиться виставити". На знімку Бабкіна без бюстгальтера і в стрінгах займається йогою.

"Фото не постановочне. Це моя йога і несподіваний чоловік", – підписала знімок Сніжана.

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Зазначимо, що такого роду Instastories – це новий тренд у багатьох блогерів. У соцмережі вони залишають віконце, в якому фоловери пишуть свої запити, а блогери, в свою чергу, публікують фото.

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Нагадаємо, Сніжана Бабкіна показала свої дитячі знімки. Сніжана опублікувала кілька фото, на яких їй 10 років.

Ми також повідомляли, що Сергій Бабкін заспівав з дочкою українською.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Оце форми! Напівроздягнена Анна Сєдокова затьмарила собою чоловіка (фото) Шок або природність? Вагітна Василиса Фролова знялася повністю голою Молодша сестра Кім Кардаш'ян показала апетитні форми в басейні: фото
фигура звезд сергій бабкін

Новини партнерів

Пальчики оближешь! Торт с черносливом и грецким орехом. Рецепт
Пальчики оближешь! Торт с черносливом и грецким орехом. Рецепт
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Яскравий салат "Соняшник": як приготувати смачну страву
Яскравий салат "Соняшник": як приготувати смачну страву
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі

Популярні статті

Сьогодні, 15:31Events

Привітання з Різдвом: яскраві листівки, проза та вірші

Сьогодні, 11:14Food

Найпростіший рецепт куті: як приготувати на Різдво

Сьогодні, 10:54Events

Різдво-2021: дієві ритуали і обряди свята

Сьогодні, 10:26Events

До якого числа носять вечерю на Різдво

Сьогодні, 09:43Fun

Колядки і щедрівки: тексти найпопулярніших пісень

Вчора, 22:17Fun

Найращі колядки російською мовою: найпопулярніші вірші

Вчора, 19:16Events

Характеристика знаків зодіаку по місяцях і числах

Вчора, 14:15Fun

Найкращі колядки на Різдво-2021: великий вибір текстів

Вчора, 12:15Fun

Ворожіння на Різдво-2021 вдома: як і коли ворожити

Вчора, 11:31Food

Що приготувати на вечерю на Різдво: рецепти святкових страв

4 січняFun

Найкращі колядки-2021 українською мовою

4 січняEvents

Різдво Христове: дата, історія, традиції і прикмети

4 січняFood

Що приготувати на Святвечір: 12 пісних страв для святкового столу

4 січняFood

Меню на Різдво: найкращі рецепти святкових страв

4 січняFood

Як приготувати кутю на Святвечір

4 січняШоу-бізнес

Без вій та брів: Алла Пугачова показала, як вона виглядає зараз

Новини партнерів

Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Астролог рассказала, чего нам ждать от нового, 2021 года
Астролог рассказала, чего нам ждать от нового, 2021 года
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
"Грязная баба": Известный продюсер плюнул в Кудрявцеву
"Грязная баба": Известный продюсер плюнул в Кудрявцеву
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти