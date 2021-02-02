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Що ви не знали про "Аватар": таємниці створення одного з найкасовіших фільмів усіх часів

Сьогодні, 16:12

Через десять років творці готують для нас сиквели

Поки ви чекаєте другу частину "Аватара", яку прямо під час пандемії знімали в Новій Зеландії, ми розповімо, як Джеймсу Камерону вдалося перевершити всі зняті до цього кінострічки. Свого часу "Аватар" став найкасовішим фільмом в історії кіно (потім його обійшли "Месники: Фінал"), але погодьтеся, що враження після перегляду були фантастичними.

Всього за півтора місяця прокату в 2009 році "Аватар" зібрав в кінотеатрах два мільярди доларів, а загальні збори склали майже три мільярди. У фільмі нам показали таку комп'ютерну графіку, якої ми раніше не бачили в жодному фільмі. Але як же жителі планети Пандори та всі інші елементи "Аватара" стали такими реальними? Про таємниці фільмування розповіли в новому випуску "Ранку з Україною".

Кадр з фільму "Аватар"
Кадр з фільму "Аватар"
Фото: themoviedb.org

1. Технологія motion capture

У На'ві був такий реалістичний вигляд завдяки технології motion capture. Акторів одягали в костюми з датчиками, які передавали інформацію на комп'ютер і створювали зовнішність персонажів.

Джеймс Кемерон став першим режисером, якому вдалося оживити комп'ютерні очі. Разом з технологами він розробив шоломи з мінікамерами, які максимально близько знімали міміку та очі акторів. Але на цьому режисер не зупинився.

2. Віртуальна камера

Разом з фахівцями з візуальних ефектів Джеймс Кемерон першим розробив віртуальну камеру. Вона дозволила побачити віртуальний простір в режимі реального часу.

Як знімали Аватар – за кадром
Як знімали Аватар – за кадром
Фото: srushtivfx.com/

Над візуалом також працювали й українські фахівці. Наприклад, у відділі водних ефектів працював Антон Огнів з Луганська. І ймовірно, що це не останнє співробітництво українців з Кемероном, адже сюжет другої частини буде розгортатися під водою.

3. Велика частина бюджету – на візуал фільму

Візуальні ефекти й графіка коштували величезну суму, тому на акторських гонорарах довелося заощадити. Наприклад, відомо, що акторки Сігурні Уівер і Зої Солдана заради ідеї фільму погодилася на символічну оплату. Звичайно ж, гонорар був не надто маленький, але в у порівнянні з гонорарами акторів багатьох інших блокбастерів – сума була значно меншою.

Тепер уже відомо, що друга частина "Аватара" знята, і навіть третя частина на стадіях завершення. Прем'єра "Аватара 2" очікується у 2022 році.

Дізнайтеся більше подробиць про створення "Аватара" в сюжеті:

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