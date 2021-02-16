20 серіалів, які вам буде соромно дивитися з сім'єю

Глядачів опитали про те, що їм було б соромно дивитися з родичами

Незалежно від віку, багатьом знайоме відчуття вселенського сорому, коли під час спільного перегляду серіалу з батьками або родичами, ми бачимо на екрані справжнє "кіно для дорослих". Платформа OnBuy попросила 3255 телеглядачів обрати серіали, які, на їхню думку, були найбільш "незграбними" для перегляду з родиною. І на наш подив, перше місце зайняв не новий серіал "Бріджертони", який викликав бурхливі обговорення.

1. "Нормальні люди" – 83% не дивилися б з родичами

Перше місце в рейтингу посів ірландський серіал від популярного стрімінг-сервісу Hulu.

Відверта і правдива історія стосунків старшокласників Коннела і Маріан від режисера "Кімнати" і "Френка" Ленні Абрахамсона. Коннел – найпопулярніший футболіст з бідної сім'ї, а Маріан – відмінниця у класі. У школі вони зазвичай ігнорують один одного. Але що ж відбувається насправді між ними? Серіал буяє відвертими сценами з крупним планом, тому навряд чи вдасться його подивитися всією сім'єю без рум'янцю на щоках.

Новий хіт від Netflix вийшов таким собі поєднанням "Пліткарки" (або "Сексу та місто") з "Абатством Даунтон".

Початок XIX століття, епоха Регентства в Великобританії. У центрі сюжету – досить шанована в суспільстві сім'я Бріджертонів. Батьки вирішують видати старшу дочку сімейства, Дафну, заміж, але всі потенційні наречені не вражають дівчину. Після чергової невдачі, перебуваючи в упевненості, що вона так і залишиться старою дівою, в житті Дафни з'являється герцог Гастінгс...

3. "Помаранчевий – хіт сезону" – 78%

Пайпер Чепмен виросла в щасливій родині, та її життя було успішне: наречений, затишний будинок, фінансова забезпеченість і великі плани. Але в один прекрасний день через помилки минулого Пайпер опиняється в жіночій в'язниці. Там панують жорсткі звичаї та дружити не прийнято. На довершення до всіх неприємностей, Пайпер зустрічає в цій в'язниці Алекс, через яку вона і потрапила за ґрати. У серіалі дуже багато сцен з наготою і незвичайного гумору, через що багато глядачів не радили б дивитися шоу разом з рідними.

16-річний Отіс живе разом з мамою, відомим фахівцем з сексології та психології стосунків. Але всупереч очікуванням, Отіс навпаки сором'язливий і незграбний підліток. Незабаром він розуміє, що для того, щоб просвіщати старшокласників у стосунках, йому самому необов'язково займатися сексом. І разом зі своєю новою знайомою Мейв він починає шкільний бізнес – тепер Отіс консультує однокласників за гроші з питань сексу і психології підлітків.

Про кількість відвертих і жорстоких сцен в "Грі престолів" чули навіть ті, хто ніколи не дивився цей серіал. І не дивно, що 73% опитаних не радили б його переглядати з рідними. Серіал по книгах Джорджа Мартіна розповідає про боротьбу за владу над континентом Вестерос, паралельно з якою розгортається кілька інших сюжетних ліній. Поряд з інтригами, скандалами та шокуючими сюжетними поворотами, глядачам серіалу запам'яталися яскраві та емоційні відверті сцени.

У центрі сюжету двоє друзів Нік і Ендрю, а також їхні друзі по школі, що відчули всі труднощі пубертатного періоду на собі. Герої потрапляють в безліч курйозних ситуацій, причина яких – "граючі гормони". Багато глядачів зможуть легко впізнати себе в їхньому віці, однак перегляд з батьками або рідними буде дуже незручним.

Для Вілла зміна школи – вимушена необхідність. Його батьки розлучилися, і йому довелося перевестися. Вілл – ботанік, і серед дівчат популярності ніколи не мав. Але в новій школі хлопець заводить друзів, які починають підштовхувати його на сміливі та несподівані вчинки. Разом хлопці будуть битися за своє місце під сонцем в школі, пізнавати доросле життя, паралельно складаючи іспити та потрапляючи в курйозні ситуації.

У рейтинг також увійшли такі серіали:

8. "Поза" – 69%

9. "Це гріх" – 67%

10. "Молокососи" – 67%

11. "Ейфорія" – 66%

12. "Таємний щоденник дівчини за викликом" – 64%

13. "Ти" – 62%

14. "Американська історія жахів" – 61%

15. "Флібег" – 60%

16. "Подруги" – 58%

17. "Ненаситна" – 56%

18. "Іноземка" – 53%

19. "Секс і місто" – 51%

20. "Кінець ***го світу" – 50%

Раніше стало відомо, що фінал "Хода королеви" отримав найбільший рейтинг в історії Netflix .

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