До 3 тисяч гривень: ТОП-7 ультрабюджетних смартфонів

З усіх бюджетних смартфонів є варіанти, які заслуговують на увагу

Сьогодні на ринку є величезна кількість різних смартфонів в будь-якому ціновому сегменті. Втім, як це часто буває, багато клієнтів все ж орієнтуються на ціну товару. Хочеться, щоб в смартфоні було багато всього, але за мінімальні гроші. Тому ми вирішили розглянути, які є на українському ринку ультрабюджетні смартфони.

Meizu M6T

Цей смартфон оснащений екраном 5,7 дюймів з роздільною здатністю 1440х720. В дію смартфон призводить процесор MediaTek MT6750 з частотою роботи 1.0 ГГц + 1.5 ГГц. Оперативної пам'яті тут 2 ГБ, а для того, щоб зберігати дані на смартфоні є вбудована пам'ять на 16 ГБ, але її можна розширити ще на 128 ГБ за допомогою чіпа microSD. Апарат працює на операційній системі Android 7.0 Nougat.

Meizu M6T Фото: Скріншот з YouTube

Для фотографій є основна подвійна камера 13 Мп + 2 Мп, а також фронтальна камера на 8 Мп. Акумулятор розрахований на 3300 мА * ч. Такий смартфон можна придбати в середньому за 2700 гривень.

Xiaomi Redmi 9A

Ще один смартфон китайського виробництва. Тут вже екран побільше, ніж у його "співвітчизника" Meizu M6T – 6.53 ", та й роздільна здатність буде трохи краще – 1600х720. Працює смартфон за допомогою процесора MediaTek Helio G25 з частотою 2.0 ГГц. Також вбудована операційна система Android 10 (Q).

Оперативної пам'яті тут 2 ГБ, а ось вбудованої для зберігання даних вже 32 ГБ. Хоча, при бажанні, її можна розширити на 256 ГБ за допомогою microSD.

Xiaomi Redmi 9A Фото: Скріншот з YouTube

Знімки можна робити основною камерою на 13 Мп, а ось фронтальна камера має всього 5 Мп, що навіть менше, ніж у Meizu M6T. У смартфоні Xiaomi Redmi 9A встановлена досить потужна батарея на 5000 мА * год, яка без проблем витримує цілий день старанної роботи. Вартість цього смартфона – 2900 гривень.

Samsung Galaxy A02

Класичний і надійний смартфон від південнокорейського виробника оснащений екраном на 6.5 "з роздільною здатністю 1600x720. Процесор в ньому встановлений MediaTek MT6739WW з частотою роботи 1.5 ГГц. Оперативної пам'яті – 2 ГБ, а вбудованої для зберігання даних – 32 ГБ, але її можна збільшити відразу на 1 ТБ. Таке конкуренти не можуть запропонувати. Для цього просто слід додатково придбати чіп microSD. Все працює на операційній системі Android 10.

Samsung Galaxy A02 Фото: Скріншот з YouTube

Для знімків є стандартна для таких бюджетних моделей камера на 13 Мп + 2 Мп. Також є фронтальна камера на 5 Мп. Оснащений смартфон акумулятором на 5000 мА * ч. Вартість такого смартфона – 2900 гривень.

Motorola E6s

Основною перевагою цього смартфона перед конкурентами є його оперативна пам'ять. Тут її одразу 4 ГБ, хоча у конкурентів, в основному, 2 ГБ. Також тут уже в базі йде 64 ГБ вбудованої пам'яті, а при потребі її можна розширити на 256 ГБ. Система працює на процесорі MediaTek Helio P22 (2.0 ГГц), а також на операційній системі Android 9.0 (Pie).

Motorola E6s 4 Фото: Скріншот з YouTube

Фотографії можна робити за допомогою основної камери на 13 Мп + 2 Мп, а також фронтальною камерою на 5 Мп. Екран тут на 6.1 "з роздільною здатністю 1560x720. Правда, порівняно з конкурентами в цьому смартфоні акумулятор лише на 3000 мА * ч. Коштує такий смартфон 3000 гривень.

Tecno Spark 6 Go

Ще один бюджетний смартфон за 2700 гривень. У ньому є основна камера на 13 Мп + 8 Мп, а також фронтальна камера на 8 Мп. Це значно краще, ніж у конкурентів, які пропонують ті ж фронтальні камери всього на 5 Мп. Екран в цьому смартфоні на 6.52 "з розідьною здатністю 1600x720. Процесор – MediaTek Helio A20 з частотою роботи 2.0 ГГц.

Tecno Spark 6 Go Фото: Скріншот з YouTube

Оперативної пам'яті в телефоні 2 ГБ, а вбудованої пам'яті – 32 ГБ, які можна розширити на 256 ГБ за допомогою microSD. Все це працює на операційній системі Android 10. Крім того, тут встановлений потужний акумулятор на 5000 мА * ч.

Realme C11

Цей смартфон – чистий "китаєць". Хоча коштує навіть дорожче своїх південнокорейських конкурентів, якщо брати подібні моделі – 2999 гривень. Екран тут на 6.5 "з роздільною здатністю 1560x720. Процесор – MediaTek Helio G35 з частотою 2.3 ГГц. Оснащений цей смартфон подвійний камерою на 13 Мп + 2 Мп. Фронтальна камера має 5 Мп.

Realme C11 Фото: Скріншот з YouTube

Оперативної пам'яті в цьому смартфоні 2 ГБ, а вбудованої пам'яті 32 ГБ, але її можна розширити на 256 ГБ. Все працює на операційній системі Android 10. Потужність акумулятора становить 5000 мА * ч.

ZTE Blade A7

Цей смартфон є найдешевшим серед своїх конкурентів – всього 2500 гривень. За ці гроші клієнт отримує смартфон з екраном на 6.08 "з роздільною здатністю на 1560x720.

ZTE Blade A7 Фото: Скріншот з YouTube

Також тут встановлений процесор MTK P60 (4 x 1.6 ГГц + 4 x 1.2 ГГц. А ось основна камера навіть потужніша, ніж у інших виробників бюджетних моделей – 16 Мп. Фронтальна камера на 8 Мп. Оперативної пам'яті сюди помістили 2 ГБ, а вбудованої для зберігання даних – 32 Гб, але навіть якщо її розширити, то разом вийде всього 96 ГБ, адже можна додати чіп максимум на 64 ГБ. Акумулятор тут не сильно потужний – 3200 мА * ч. Операційна система Android 9.0.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що інженери Samsung працюють над смартфоном з подвійним складанням.

Також ми повідомляли про те, що на iPhone 13 встановлять новітні дисплеї від Samsung.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися