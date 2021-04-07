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Новий ігровий смартфон від Lenovo буде схожий на бутерброд

Сьогодні, 12:22

Новий смартфон буде мати зовнішній вентилятор для охолодження пристрою

Поки деякі виробники намагаються випустити смартфон без будь-яких кнопок, компанія Lenovo вирішила порадувати своїх користувачів новим ігровим смартфоном. Експерти вже назвали цей смартфон "бутербродом", оскільки дизайн його дуже суперечливий.

Про це повідомляє " The Verge ".

Смартфон от Lenovo
Смартфон от Lenovo
Фото: Weibo

Компанія Lenovo вирішила випустити свій черговий ігровий смартфон, який експерти вже прозвали "бутербродом". Думки фахівців в області смартфонів розділилися: чи назвати привабливим дизайн нового смартфона або ж ні?

У самому смартфоні є вентилятор охолодження, щоб він не переохолоджувався. Крім того, в смартфоні Lenovo є дві камери, які розміщені в мертвій точці пристрої. Самі ж експерти кажуть, що новий ігровий смартфон схожий на трансформер.

Варто додати, що компанія Lenovo вперше в світі встановила на свій смартфон охолоджуючий вентилятор. Спочатку ці вентилятори були вбудовані всередину смартфона, а потім їх почали встановлювати ыз зовнішньої стінки корпуса.

Вже стало відомо, що новий ігровий смартфон спочатку вийде на ринок в Китаї вже 8 квітня, а потім повинен з'явитися на інших ринках.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як вибрати смартфон-книжку і на що звернути увагу.

Також ми писали про те, що добротний смартфон можна придбати до 5 тисяч гривень.

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