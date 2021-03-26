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ТОП-9 корисних додатків для смартфона

Сьогодні, 16:07

Різні програми для смартфонів допоможуть вашому гаджету бути ще більш корисним

В Інтернеті є безліч додатків для того, щоб смартфон давав ще більше можливостей. Зробити суперселфі, послухати музику, прокласти маршрут слідування в будь-якому місті, в якому ви перебуваєте, а також почистити ваш смартфон від непотрібної інформації, яка його засмічує. Все це можна закачати абсолютно безкоштовно на ваш гаджет, щоб насолоджуватися зручностями сучасних технологій.

Candy Camera

Цей фотододаток допоможе зробити ваше Селфі, як у голлівудської зірки. Всі ми зовні неідеальні, а тому більшість дівчат або навіть чоловіків вдаються до послуг професійних фотографів, щоб зробити шикарні фотографії для розміщення в соціальних мережах. Але з додатком Candy Camera ви самі станете для себе професійним фотографом. Програма дозволить навіть прибрати зайві кілограми у вашій фігурі або зробити обличчя більш фотогенічним. Так що ваші селфі оцінять сотнями лайків в соціальній мережі. Крім того, програма допоможе поліпшити якість будь-яких інших знімків крім селфі.

Candy Camera
Candy Camera

TimeTune

Ця програма підійде всім, хто не може вибудувати свій день. У цьому додатку можна встановлювати розпорядок одного дня або цілого тижня, починаючи від сніданку, і закінчуючи особистим часом. Причому, можна навіть вибрати спосіб, як програма буде сповіщати вас про той чи інший рід занять. Для цього можна обрати мелодію або ж просту функцію "вібро". Як тільки настане час для якоїсь події – смартфон про це сповістить. Таким чином ви завжди знатимете, що повинні зробити через 10 хвилин, через годину або в кінці дня.

TimeTune
TimeTune

KeepClean

У нашому смартфоні є дуже багато інформації і різних файлів, які просто не використовуються. Цей додаток допоможе завжди підтримувати смартфон в потрібному тонусі. Крім очищення від непотрібної інформації, KeepClean допоможе навіть зберегти більшу ємність заряду батареї. Крім цього, є ще одна корисна функція – охолодження телефону. Використавши цю функцію, додаток визначить температуру вашого смартфона і при потребі охолодить його. Це буде корисно влітку, коли дні дуже спекотні.

KeeoClean
KeeoClean

SoundCloud

Це потоковий сервіс, в якому можна абсолютно безкоштовно слухати різну музику. У списку знаходяться мільйони пісень. Важливим є і те, що треки можуть бути закачані на смартфон в автоматичному режимі. Тому навіть якщо у вас не буде Інтернету, треки зможуть відтворюватися в режимі оффлайн.

SoundCloud
SoundCloud

TeaCapps

Ця програма дозволяє зчитувати штрих-коди з будь-яких товарів за допомогою спеціальної камери. Після цього з'являється інформація, де товар вироблений, а також пропонується відшукати в Інтернеті, де його можна придбати за прийнятними цінами. Такий додаток буде незамінним під час закупівель в магазині, щоб дізнатися, може якийсь інший магазин або інтернет-сайт пропонує ціну меншу, ніж ви побачили.

додаток TeaCapps
додаток TeaCapps

Avast антивірус

Цей антивірус дає можливість перевірити усе на вашому смартфоні на предмет шкідливих вірусів. Крім того, є можливість налаштування програми так, що додаток буде попереджати про різні ризики щодо шкідливих програм. У підсумку, ваш смартфон буде абсолютно чистий від негативного впливу різних ресурсів.

Антивірус Avast
Антивірус Avast

GoogleFit

Ця програма дозволить вам завжди перебувати в тонусі. У спеціальну табличку ви можете вносити безліч даних: пульс, кроки, кардіобали і т.д. Кожен день по годинних буде обчислюватися ваша фізична активність. Можна задавати різні програми складності: скільки кроків пройти, скільки потрібно ще позайматися, щоб спалити заплановану кількість калорій. Ця програма допоможе вам зробити своє тіло більш струнким, а також підтримувати самопочуття на рівні.

GoogleFit
GoogleFit

MX Player

Цей медіаплеєр допоможе вам переглядати ролики або слухати аудіофайли практично в будь-яких форматах. Просто завантажуєте будь-яке відео в спеціальне вікно і можете насолоджуватися переглядом. Також цей медіаплеєр допоможе навіть переглядати ваші улюблені серіали чи фільми, які, в основному, вантажаться в форматі AC-3, MP3, AAC. Так що тепер будь-який медіаформат по плечу вашому смартфону.

MX Player
MX Player

MAPS.ME

Ця програма дозволить швидко орієнтуватися в просторі вулиць багатьох міст. Навіть якщо ви просто гуляєте по своєму місту, то можна прокласти найкращий маршрут для проходження. Головною фішкою цього додатка є те, що завантаживши карту якогось міста, ви можете використовувати її в оффлайн режимі, тобто – навіть не маючи Інтернету в смартфоні.

MAPS.ME
MAPS.ME

Отже, якщо завантажити всі ці програми на ваш смартфон, ви будете готові до будь-яких поворотів подій. Потрібно зробити красиве селфі, щоб відправити друзям? Послухати музику або внести у свій розпорядок дня деякі корективи? Все це можна зробити за допомогою додатків в смартфоні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які ультрабюджетні смартфони можна вибрати до трьох тисяч гривень.

Також ми писали про те, що інженери Samsung працюють над смартфоном з подвійним складанням.

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