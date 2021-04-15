5 найдорожчих смартфонів, які можна придбати в Україні

Ціни на елітні моделі смартфонів стартують від 25 тисяч гривень, а максимальна вартість – більше 50 тисяч

Сьогодні можна підібрати смартфон на будь-який смак і гаманець, але, якщо у вас є солідна сума, тоді саме час прицінитися до елітних смартфонів. Так, коштують вони чимало, але і функціонал у них просто на позахмарному рівні. Отже, розповімо про найдорожчі смартфони в Україні.

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Смартфони Фото: Сьогодні

Apple iPhone 12 Pro Max 512GB

Діагональ екрану – 6,7 дюйма з роздільною здатністю 2778х1284, а тип матриці – OLED.

Вбудована карта пам'яті на 512 Гб.

Фронтальна камера на 12 Мп, а основна камера – 12Мп + 12Мп + 12Мп.

Операційна система – iOS.

Процесор – Apple A14 Bionic.

Вартість – 51999 гривень.

Смартфон Apple iPhone 12 Pro Фото: Apple

Samsung Galaxy S21 Ultra 16 / 512GB

Діагональ екрану – 6,8 дюйми з роздільною здатністю 3200х1440, а тип матриці – Dynamic AMOLED 2X.

Вбудована карта пам'яті на 512 Гб, а оперативна пам'ять на 16 Гб.

Фронтальна камера на 40 Мп, а основна камера – 108Мп + 12Мп + 10Мп + 10Мп.

Операційна система – Android.

Процесор – Samsung Exynos 2100 з частотою роботи 2.9 ГГц + 2.8 ГГц + 2.2 ГГц.

Акумулятор на 5000 мА*ч

Вартість – 43999 тисячі гривень.

Samsung Galaxy S21 Ultra 16 / 512GB Фото: samsung.com

Asus ROG Phone 5 16 / 256GB

Діагональ екрану – 6,78 дюйми з роздільною здатністю 2448х1080, а тип матриці – AMOLED.

Вбудована карта пам'яті на 256 Гб, а оперативна пам'ять на 16 Гб.

Фронтальна камера на 24 Мп, а основна камера – 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп.

Операційна система – Android.

Процесор – Qualcomm Snapdragon 888 з частотою роботи 2.84 ГГц.

Акумулятор на 6000 мА*ч

Вартість – 34999 тисячі гривень.

Asus ROG Phone 5 16 / 256GB Фото: asus.com

Xiaomi Mi 11 8 / 256GB

Діагональ екрану – 6,81 дюйми з роздільною здатністю 3200х1440, а тип матриці – AMOLED.

Вбудована карта пам'яті на 256 Гб, а оперативна пам'ять на 8 Гб.

Фронтальна камера на 20 Мп, а основна камера – 108Мп + 13Мп + 5Мп.

Операційна система – Android.

Процесор – Qualcomm Snapdragon 888 з частотою роботи 2.84 ГГц.

Акумулятор на 4600 мА*ч

Вартість – 26999 тисячі гривень.

Xiaomi Mi 11 8 / 256GB Фото: xiaomi.ua

Google Pixel 5 8 / 128GB

Діагональ екрану – 6 дюймів з роздільною здатністю 2340х1080, а тип матриці OLED.

Карта пам'яті на 128 Гб, а оперативна пам'ять на 8 Гб.

Основна камера – 12 +16 Мп.

Операційна система – Android.

Процесор – Qualcomm Snapdragon 765G.

Частота роботи процесора 1 x 2.4 ГГц + 1 x 2.2 ГГц + 6 x 1.8 ГГц

Вартість – 25000 гривень. Акумулятор на 4080 мА*ч

Google Pixel 5 Фото: store.google.com

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що новий складаний смартфон від Samsung вразить революційним екраном LTPO.

Також ми повідомляли про те, який добротний смартфон можна придбати за ціною до 5 тисяч гривень.

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