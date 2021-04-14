Як зробити скан документу на смартфоні: покрокова інструкція

Для сканування документу за допомогою смартфону знадобитися всього кілька хвилин

Деякі користувачі смартфонів навіть не здогадуються, що за допомогою свого пристрою можна зробити скан-копію будь-якого документу, не вдаючись до допомоги сторонніх фахівців в копіцентрах. Раніше ми вже писали, як робити скріншоти на смартфоні . Тепер поетапно розпишемо, як правильно сканувати документи.

скан документів Фото: Сьогодні

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1. Для початку потрібно завантажити додаток "Google Диск".

2. Як тільки додаток готовий до роботи, потрібно натиснути значок "+" в нижньому правому куті додатку.

3. Після цього з'явиться вікно, де вам запропонують "Сканувати" документ. Натискаємо на цей значок.

4. Після цього наводите екран на потрібний документ і робите скан.

5. У цьому додатку також є функція "кадрування", що допоможе обрізати документ саме так, як вам потрібно.

6 Готовий скан документу зберігаєте в форматі PDF.

7. Цей документ можна з легкістю відкривати в "Google Диску" і навіть відправляти потрібний документ своїм друзям або колегам. Для цього слід натиснути на значок з трьома крапками, який розміщується біля скан-копії документу.

У ньому відкриється вікно, де потрібно вибрати "Надіслати копію".

Після цього відправляйте за допомогою соцмереж цей документ.

Скан документу на iPhone

1. Для початку відкрийте додаток "Нотатки", а далі виберіть розділ "Створити".

2. Після цього потрібно в новому вікні вибрати символ "Фотоапарат".

3. Після цього натисніть кнопку "Відсканувати документ".

4. Документ можна відсканувати, як вручну так само і автоматично. Після сканування збережете документ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити скріншот екрану на смартфоні.

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