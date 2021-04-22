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Китайці показали гіперкар на електротязі: під капотом 1400 коней

Сьогодні, 13:11

Китайська компанія показала новий гіперкар з нульовими викидами в навколишнє середовище

Під час Шанхайської автовиставки глядачам представили творіння спільного підприємства Silk-FAW.

Про це повідомляє " PrNewsWire ".

Йдеться про гіперкар Hongqi S9. У цій машині унікально поєднуються ультра-розкішні форми, висока продуктивність і двигун, який не забруднює атмосферу. Все це досягається електрифікованим мотором V8, який являє собою гібрид, що підключається та здатний керувати автомобілем з нульовим рівнем викидів.

Hongqi S9
Hongqi S9
Фото: silkfaw

В машині встановлений двигун, який розвиває 1400 кінських сил. Втім, в рух цей гіперкар призводять, як електродвигун, так і двигун внутрішнього згоряння. Але виробник запевняє, що по місту авто може пересуватися виключно на електротязі.

Компанія вже незабаром почне приймати замовлення на цей гіперкар, а випустять їх всього 99 одиниць. В майбутньому саме Hongqi S9 повинен стати першопрохідцем в лінійці абсолютно електричних гіперкарів.

Hongqi S9
Hongqi S9
Фото: silkfaw

Повністю електричні моделі Hongqi S9 і серії S будуть вироблятися, як в регіоні Емілія-Романья в Італії, так і в провінції Цзілінь в Китаї. Адже компанія Silk EV є італійською, працюючи в парі з китайським FAW.

Корпорації FAW Group, раніше називалася Першим автомобільним заводом Китаю, цього літа виповниться 68 років. Саме ця фірма почала збирати лімузини ще для правителя Китаю Мао Цзедуна. Тому марка стала доступна тільки вищим керівникам країни.

Hongqi S9
Hongqi S9
Фото: silkfaw

Наприклад, модель Hongqi H7 в 2013 році стала офіційною машиною для всіх топ-чиновників Піднебесної.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Китаї представили електромобіль-кабріолет за 4,5 тис. доларів.

Також ми писали про те, що електрокар Polestar 2 отримає нову версію і божеський цінник.

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Джерело: silkfaw
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