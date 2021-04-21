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Виклик Tesla: китайці здивували усіх електромобілем за $ 4500.

Сьогодні, 16:17

Новий електромобіль буде випускатися в кузові кабріолет

У Шанхаї проходить автомобільна виставка, на якій представили новий електромобіль зі складним дахом.

Електромобіль Wuling HongGuang Mini EV вже продається в Китаї і лише за 200 днів було реалізовано майже 200 тисяч примірників.

Про це пише " Сaradvice ".

Оскільки маленький електромобіль став дуже популярним серед автолюбителів, компанія-виробник вирішила випустити оновлену версію цього електричного кабріолета.

Електромобіль Wuling HongGuang Mini EV
Електромобіль Wuling HongGuang Mini EV
Фото: Скріншот з YouTube

Тепер авто оснащене м'яким складним дахом, а також новими фарами і задніми стопами. Оновлені також дзеркала і колісні диски.

Салон електромобіля також змінився. Тепер в ньому є два сенсорні екрани, а сидіння обладнали високими підголовниками. На місці задніх крісел є спеціальний відсік куди складається м'який дах.

Електродвигун авто має потужність всього 20 кінських сил, а на одному заряді можна проїхати 120 км. Максимальна ж швидкість становить 100 км / ч. Характеристики, в порівнянні з іншими електромобілями, дійсно не блищать, але зате ціна цього електрокара становитиме менше $ 4500..

Електромобіль Wuling HongGuang Mini EV буде проводитися на заводі SAIC-GM-Wuling Automobile. У ньому SAIC належить частка в 51%, американської General Motors – 44%, а Wuling – решта 5%.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що електрокар Polestar 2 отримає нову версію і божеський цінник.

Також ми повідомляли про те, що в Дубаї з'явиться таксі без водія, а перші тести пройдуть в 2023 році.

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