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Як безпечно і дешево зарядити електромобіль без шкоди для оточуючих

Сьогодні, 12:06

Власники електрокарів почали масово заряджати свої авто від квартирних розеток, але це може погано закінчитися для всього будинку

Багато власників електрокарів елементарно економлять на зарядці своїх машин, а тому деякі навіть підключають електричні машини прямо до домашніх розеток. Але експерти кажуть, що все це може дуже погано закінчитися для всього будинку. Детально про проблему – в сюжеті.

Зарядки для авто
Відео: Сьогодні

Заряджають авто прямо під вікнами будинків

Найчастіше електромобілі від квартирних розеток заряджають таким чином. Машину підганяють під вікна, прямо на зелену зону, а з вікна викидають подовжувач, який підключений до квартирної розетки. Причому, деякі власники електрокарів, коли таким чином заряджають авто, ховають номери. Напевно, просто від сорому.

Зарядка електромобіля
Зарядка електромобіля
Фото: Сьогодні

За словами виконавчого директора асоціації "Енергоефективні міста України" Святослава Павлюка, неможливо точно спрогнозувати, чи може енергомережа вашого будинку витримати ще й зарядку електромобіля.

У свою чергу власники електрокарів говорять, що їхні машини споживають електроенергії мало не як праска або електрочайник. Наприклад, Олексій Бутко – власник електромашини, каже, що його авто споживає 2,2 кіловата під час зарядки. Причому, він також говорить, що така машина просто не вміє споживати більше, адже є моделі, які можуть під час заряду споживати навіть 30 кіловат електроенергії.

зарядка електрокара
зарядка електрокара
Фото: Євген Яровий

Громадські зарядні станції

У свою чергу представник напрямку YASNO E-mobility Євген Пєнкін каже, що краще електромобілі заряджати на спеціальних станціях, тому що через зарядку від домашніх розеток може статися замикання, що призведе до поганих наслідків.

Євген Пєнкін додає, що спеціальна зарядна станція працює за допомогою ID-карти для авторизації. Це дуже зручно і не вимагає зайвих зусиль.

А ось Олександр Сокиржинський проживає в Київській області і свій електромобіль заряджає якраз від домашньої розетки. Причому, робить він це вночі, що значно дешевше, адже працює нічний тариф. Він навіть купив так звану швидку зарядну станцію за 9 тисяч гривень. За словами Олександра, станція має потужність в 6 кіловат, а електрокар повністю заряджає за 10 годин.

Представник напрямку YASNO E-mobility Євген Пєнкін каже, що станція зарядки і сам електрокар спілкуються між собою за допомогою спеціального протоколу, а тому все безпечно. Такі станції сертифіковані і можуть заряджати будь-які електромашини.

Кредит на зарядну станцію від держави

До того ж Державне агентство з енергоефективності прийнялося кредитувати домашні зарядки для електромобілів. Гроші на це будуть брати з програми "Теплі кредити".

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Держагентства з енергоефективності Костянтин Гура говорить, що такою програмою може скористатися кожен власник приватного будинку і отримати компенсацію до 35% від вартості зарядної станції.

Можна розраховувати, що покупцю такої станції можуть повернути максимум 14 тисяч гривень. Розрахунок в цій програмі такий, що більшість власників електрокарів будуть заряджати свої машини вночі.

Костянтин Гура підкреслює, що для всієї об'єднаної енергосистеми країни це також є плюсом, адже зараз фіксується зниження споживання електрики вночі. Але якщо власники електромашин масово будуть заряджати їх уночі, графік навантаження на енергомережу вирівняється.

Також зарядні станції для електромобілів можна встановити навіть біля багатоповерхівок в містах, але це вже можна зробити без державних кредитів.

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