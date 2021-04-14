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Електрокар Polestar 2 отримає нову версію і божеський цінник

Сьогодні, 11:42

Електрокар Polestar 2 стане більш доступним, але трохи втратить в потужності

Електромобіль Polestar 2 був удостоєний нагороди Insider's Car of the Year 2020, що зробило його одним з кращих електрокарів минулого року. Але експерти відзначали, що ціна майже в 60 тисяч доларів є досить високою в порівнянні з деякими конкурентами. Тому в компанії вирішили зробити своє авто більш доступним для покупців.

Про це повідомляє " Insider ".

Polestar – це електромобіль від Volvo, а шведський виробник авто на сьогодні є власністю китайської Geely.

електромобіль Рolestar
електромобіль Рolestar
Фото: polestar

Отже, в компанії вирішили знизити ціну на Polestar 2, щоб продавати більше таких машин. Трохи оновлений електрокар зможе на одному заряді проїхати близько 400 км. Тепер в базовій моделі встановлять двигун на 231 кінську силу, хоча в дорожчій версії ставлять по два мотори, кожен з яких видає по 204 кінських сили. В оновленій версії, як і в попередній, буде встановлений акумулятор на 78 кВтг.

Уже відомо, що на європейський ринок Polestar 2 буде поставлятися з ціною близько 40 тисяч євро, а в США електрокар продаватимуть за вартістю близько 48 тисяч доларів. Таким чином оновлена версія електромобіля подешевшає приблизно на 20% у порівнянні з минулорічною моделлю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Дубаї з'явиться таксі без водія, а перші тести пройдуть в 2023 році.

Також ми писали про те, який б/в електрокар можна вибрати в Україні.

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електромобілі Polestar
Джерело: polestar
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