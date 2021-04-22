Китайцы показали гиперкар на электротяге: под капотом 1400 лошадей

Китайская компания показала новейший гиперкар с нулевыми выбросами в окружающую среду

Во время Шанхайской автовыставки зрителям представили творение совместного предприятия Silk-FAW.

Об этом сообщает "PrNewsWire".

Речь идет о гиперкаре Hongqi S9. В этой машине уникально сочетаются ультра-роскошные формы, высокая производительность и двигатель, который не загрязняет атмосферу. Все это достигается электрифицированным мотором V8, который представляет собой подключаемый гибрид, способный управлять автомобилем с нулевым уровнем выбросов.

Hongqi S9 Фото: silkfaw

В машине установлен двигатель, который развивает 1400 лошадиных сил. Впрочем, в движение этот гиперкар приводят, как электродвигатель, так и двигатель внутреннего сгорания. Но производитель уверяет, что по городу авто может передвигаться исключительно на электротяге.

Компания уже в скором времени начнет принимать заказы на этот гиперкар, а выпустят их всего 99 единиц. В будущем именно Hongqi S9 должен стать первопроходцем в линейке абсолютно электрических гиперкаров.

Hongqi S9 Фото: silkfaw

Полностью электрические модели Hongqi S9 и серии S будут производиться как в регионе Эмилия-Романья в Италии, так и в провинции Цзилинь в Китае. Ведь компания Silk EV является итальянской, работая в паре с китайским FAW.

Корпорации FAW Group, ранее называвшейся Первым автомобильным заводом Китая, этим летом исполнится 68 лет. Именно эта фирма начала собирать лимузины еще для правителя Китая Мао Цзедуна. Потому марка стала доступна только высшим руководителям страны.

Hongqi S9 Фото: silkfaw

К примеру, модель Hongqi H7 в 2013 году стала официальной машиной для всех топ-чиновников Поднебесной.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Китае представили электромобиль-кабриолет за 4,5 тыс. долларов.

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