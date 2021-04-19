7 пристроїв, які прокачають ваш ноутбук або комп'ютер

За допомогою цих пристроїв ПК і ноутбук стануть більш ефективними, а також допоможуть відпочити у вільний час

Вже неможливо уявити собі ноутбук або комп'ютер без будь-яких допоміжних пристроїв, що роблять проводження за робочим столом більш ефективним. Але не варто забувати також про ігри і розваги. Представляємо добірку незвичайних і функціональних пристроїв для ПК або ноутбука.

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Пристрої для комп'ютера Фото: Сьогодні

Годинник-вентилятор

Цей пристрій виконує одразу дві функції – годинника і вентилятора. Підключити його можна до USB-порту, який є в будь-якому комп'ютері або в ноутбуці. Причому, ніякі драйвери встановлювати не потрібно. Завдяки так званій гусячій шиї, годинник-вентилятор можна встановити в будь-якому положенні. Годинники з'являються завдяки світлодіодним елементам.

Коштує такий гаджет близько 500 гривень.

Годинник-вентилятор Фото: aliexpress.com

Пилосос для клавіатури

Портативний пилосос для очищення клавіатури, як на звичайному комп'ютері, так і на ноутбуці. Працює від USB-входу. Пилосос має ефективну систему фільтрації, а також спеціальну щітку для більш кращого очищення клавіатури від бруду і пилу.

Вартість близько 100 гривень.

Пилосос для клавіатури Фото: aliexpress.com

Лампа-Астронавт

Цей USB-світильник стане відмінним доповненням до вашого робочого столу. Світильник-Астронавт має досить яскраве світло завдяки світлодіодам. Спеціальна ніжка, що згинається, допоможе встановити світильник саме в тому положенні, яке потрібно вам.

Вартість – близько 700 гривень.

Світильник-Астронавт Фото: aliexpress.com

Концентратор USB

Це спеціальний концентратор USB на три і шість високошвидкісних портів. Крім того, цей пристрій має кард-рідер для зчитування карт форматів SD і TF. Швидкість передачі даних USB 2,0 до 480 Мбіт /с/, а USB 3,0 до 5 Гбіт / с.

Вартість близько 100 гривень.

Концентратор-USB Фото: aliexpress.com

Ігрова клавіатура

Ігрова клавіатура з дев'ятьма варіантами підсвічування. У ній також є ряд клавіш швидкого доступу для більш яскравих вражень під час гри. Підійде не тільки для геймерів, але і для робітників в офісах або вдома. Клавіатура поєднується з такими операційними системами, як Linux, Mac OS, Windows, Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8 Windows 95, Windows 98, Windows Vista, Windows XP.

Вартість – близько 1500 гривень.

Ігрова клавіатура Фото: aliexpress.com

Мікрофон для комп'ютера

Це професійний студійний мікрофон для любителів співати в караоке. Підключається до комп'ютера або ж до ноутбука за допомогою USB-входу. Також на корпусі є світлодіодні лампочки для створення світлового шоу.

Вартість – близько 500 гривень.

Мікрофон для караоке Фото: aliexpress.com

Миша для геймерів

Вертикальна ігрова миша стане дуже хорошим подарунком для справжніх цінителів ігор на комп'ютері. Миша оптична і бездротова. Дуже ергономічно тримається в руці. Крім ігор за допомогою цієї миші можна виконувати будь-які інші функції.

Вартість – близько 200 гривень.

Ігрова миша Фото: aliexpress.com

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що створена нова клавіатура, яка в 6 разів прискорює набір тексту.

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